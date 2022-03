Overlord: la quarta stagione rivela piani per uno speciale

In un mare di storie di Isekai, Overlord è in grado di distinguersi. Questo introduce un mondo in cui il personaggio principale è un gigantesco scheletro stregone malvagio.

Dopo le prime tre stagioni della serie che si immergono nelle vicende di un normale otaku, una quarta stagione si conferma per quest’anno.

Inoltre un evento speciale vedrà alcune delle più grandi star della serie preparare i fan per l’arrivo dell’ adattamento anime.

Overlord, per coloro che potrebbero non avere familiarità con la storia che si svolge nell’anno 2126. Iniziata come una serie light novel nel 2010, ci introduce nel mondo di un ignaro giocatore di videogiochi che ora si ritrova a diventare uno dei esseri più forti dell’universo.

Con il personaggio di Ainz Ooal Gown, si vede questo onnipotente stregone riuscire a distruggere la maggior parte del completamento inviatogli.

L’evento speciale per la quarta stagione di Overlord si svolgerà il 12 marzo, con diversi doppiatori chiave che pianificano di prendere parte all’evento dal vivo.

Sarà pubblicato sul Kadaokawa Youtube Anime Channel ed è stata rilasciata una nuova immagine per aiutare a promuovere l’evento che prevede di svelare nuovi segreti sulla quarta stagione di Overlord:

Il cast delle precedenti tre stagioni di Overlord è destinato a tornare, continuando a raccontare la storia del mondo digitale in cui un otaku si ritrova ora intrappolato.

Satoshi Hino sarà nei panni di Ainz Ooal Gown, Yumi Hara nei panni di Albedo, Sumire Uesaka nei panni di Shalltear.

Emiri Kato nei panni di Aura, Yumi Uchiyama nei panni di Mare, Masayuki Katou nei panni di Demiurgo e Kenta Miyake nei panni di Cocytus.