Le novità di Prime Video di Febbraio 2022 comprendono, tra le altre cose, la nuova stagione del programma comico LOL: Chi Ride è Fuori, dopo il successo della prima edizione, e l’esordio di Reacher, serie tratta dai romanzi di Lee Child.

Inoltre torna con la quarta e conclusiva stagione la serie di successo The Marvelous Mrs. Maisel, mentre sul versante anime segnaliamo l’arrivo dell’ottava e della nona stagione di Bleach.

Le novità Prime Video di Febbraio 2022

LOL: CHI RIDE È FUORI – S2

Dal 24 febbraio in esclusiva su Prime Video i primi 4 episodi della seconda stagione e dal 3 marzo gli ultimi 3

Arriva la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original in 6 puntate che vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni sotto lo sguardo attento del game master Fedez affiancato da Frank Matano.

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo – con il gran finale – che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

REACHER

Dal 4 febbraio in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Reacher segue la storia di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Reacher è un vagabondo, senza telefono e con sé porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa.

La prima stagione di Reacher è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher.

REAL MADRID: LA LEGGENDA BIANCA

Dall’11 febbraio in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Real Madrid: la leggenda bianca offre uno sguardo sui traguardi, le curiosità e i valori del club attraverso gli occhi e i sentimenti delle importanti personalità che ne hanno fatto parte. La docuserie vede la partecipazione di grandi nomi dello sport e dell’intrattenimento spagnolo come, tra gli altri, Emilio Butragueño, Iker Casillas, Predrag Mijatovic, José Antonio Camacho, Julio César Iglesias, Alejandro Sanz, Álvaro Arbeloa, Juanma Iturriaga e Lolo Sáinz.

WITH LOVE

Dall’11 febbraio in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Al centro della serie le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e del loro posto nel mondo. Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività dell’anno, seguendo i diversi membri della famiglia: Lily che da ragazza appena tornata single entra in un triangolo amoroso tra due pretendenti, suo fratello Jorge Jr. che deve presentare il suo nuovo fidanzato Henry alla famiglia per la prima volta durante la festa dell’ultimo dell’anno, il cugino Sol Perez alle prese con una possibile storia d’amore con il suo collega il Dottor Miles Murphy, e i genitori Beatriz e Jorge Sr., intenti a cercare di mantenere viva la scintilla anche dopo i 50 anni. La serie racconta la famiglia Diaz nel corso di 12 mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell’anno. Romantic comedy in 5 episodi da un’ora ciascuno, scritta e creata da Gloria Calderón Kellett e con Emeraude Toubia, Mark Indelicato, Desmond Chiam, Rome Flynn, Vincent Rodriguez III, Isis King, Todd Grinnell, Constance Marie e Benito Martinez

THE MARVELOUS MRS. MAISEL – S4

Dal 18 febbraio in esclusiva su Prime Video la quarta stagione con due nuovi episodi ogni settimana

Versione originale, sottotitolata e doppiata

È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Con Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby

COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD 2

LA MOGLIE DEL SICARIO

Dal 2 febbraio in anteprima esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

La guardia del corpo Michael Bryce si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno letteralmente a rotoli quando l’ex killer Darius Kincaid e la sua bella moglie Sonia lo coinvolgono in una missione di supporto ad un agente dell’FBI intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale. Diretto da Patrick Hughes, il cast include Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas.

FLASHBACK

Dal 4 febbraio in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Il nuovo film Amazon Original francese Flashback segue le vicende di Charlie, un’avvocata di alto profilo, cinica ed egocentrica, che dopo aver vinto un altro caso incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo di nome Hubert. Riportandola indietro nel tempo dalla Rivoluzione Francese a “Les Trente Glorieuses” e al periodo medievale, Hubert presenta Charlie ad alcune delle donne più famose della storia. Attraverso una serie di eventi sfortunati ma esilaranti, Charlie sarà testimone in prima persona dei momenti storici più importanti e delle battaglie combattute affinché le donne possano vivere in libertà nel XX secolo. Per sfuggire a questo ciclo di viaggi nel tempo, dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare a dare potere a coloro che oggi non hanno voce.

Diretto e interpretato da Caroline Vigneaux (Full Speed, We Were Young), il cast include anche Sophia Aram, Suzanne Clément, Lison Daniel, Issa Doumbia, Gad Elmaleh, Lannick Gautry, Emy Letertre, Florent Peyre, Sylvie Testud e Julien Pestel. Il film è prodotto da Alain Goldman per Légende Films.

I WANT YOU BACK

Dall’11 febbraio in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Emma e Peter sono degli estranei, ma quando si incontrano c’è una cosa che li fa legare immediatamente: sono entrambi stati lasciati nello stesso weekend dai rispettivi partner, Noah e Anne. Si dice “mal comune mezzo gaudio”, ma la loro autocommiserazione prende una strana piega quando scoprono sui social che i rispettivi partner sono già andati avanti, Anne con Logan e Noah con Ginny. Sulla trentina e terrorizzati di aver perso la loro unica possibilità di vivere felici e contenti, Emma e Peter escogitano un piano disperato per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli.

Con Charlie Day, Jenny Slate, Gina Rodriguez, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Jordan Carlos, Isabel May e Luke David Blumm

ROONEY

Dall’11 febbraio in anteprima esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Il film documentario offrirà agli spettatori accesso inedito alla vita di uno dei più grandi attaccanti del calcio, Wayne Rooney, che racconta le storie di alcuni dei momenti più importanti della sua vita, con le testimonianze delle persone a lui più vicine, tra cui la famiglia, gli amici e sua moglie, Coleen.

TI ODIO, ANZI NO, TI AMO!

Dal 14 febbraio in anteprima esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Basato sull’omonimo romanzo best-seller di Sally Thorne, Ti odio, anzi no, ti amo! racconta la storia di un’ambiziosa brava ragazza di nome Lucy Hutton (Lucy Hale), ai ferri corti con la fredda ed efficente nemesi sul posto di lavoro Joshua Templeton (Austin Stowell), entrambi in corsa per ottenere una grande promozione presso la casa editrice Bexley & Gamin. Intrappolati in un ufficio condiviso, Lucy dà il via a una spietata competizione contro Josh, una rivalità che diventerà sempre più complicata anche a causa dell’attrazione che lei prova per lui dopo che un’innocente corsa in ascensore si trasforma in qualcosa di totalmente inadatto all’ambiente lavorativo. Ma è amore o solo un’altra battaglia nella loro guerra all’ottenimento del posto di lavoro tanto ambito? Diretto da Peter Hutchings, nel film partecipano anche Samon Daunno, Yasha Jackson, Sean Cullen con Sakina Jaffrey e Corbin Bernsen.

DANGEROUS

Dal 21 febbraio in anteprima esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Dopo la morte di suo fratello, Dylan “D” Forrester (Scott Eastwood), un ex detenuto sociopatico incapace di provare paura, si dirige verso un’isola lontana per assistere alla veglia nella speranza di ritrovare un punto di contatto con la sua famiglia. Quando una micidiale banda di mercenari guidata dallo spietato Cole (Kevin Durand) arriva per sorvegliare l’isola, D deve mettere da parte le differenze all’interno della famiglia e il suo nuovo codice etico. Armati fino ai denti, gli assassini prendono in ostaggio la famiglia di D e si barricano sull’isola. D, che è una potente mina vagante da non sottovalutare, è costretto a cavarsela da solo salvo il supporto del suo terapeuta il dottor Alderwood (Mel Gibson). Grazie a una soffiata, l’FBI guidato dall’agente Shaughnessy (Famke Janssen) e lo sceriffo locale (Tyrese Gibson) riescono ad avvicinarsi a lui e D si ritrova bloccato in un esplosivo gioco di guardie e ladri. Mentre scopre le vere motivazioni di Cole e il suo ruolo nella morte del fratello, D parte per un’incessante ricerca di vendetta.

ALTRE NOVITÀ DEL MESE

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

L’assistente della star | 9 febbraio

Benvenuti in casa Esposito | 13 febbraio

Io rimango qui | 14 febbraio

The Photograph | 28 febbraio

Altri film

Green Book | 1 febbraio

Vice – l’uomo nell’ombra | 1 febbraio

Come ti ammazzo il bodyguard | 1 febbraio

The Imitation Game | 1 febbraio

I più grandi di tutti | 1 febbraio

Il mistero della casa del tempo | 1 febbraio

The United Way | 1 febbraio

Ma che bella sorpresa | 1 febbraio

Puoi baciare lo sposo |1 febbraio

Fuga di cervelli | 1 febbraio

Faccio un salto all’Avana | 1 febbraio

Italiano medio | 1 febbraio

Vengo anch’io | 1 febbraio

Benvenuti al nord | 1 febbraio

L’agenzia dei bugiardi | 1 febbraio

Quel bravo ragazzo | 1 febbraio

Il grande salto | 1 febbraio

Tutto molto bello | 1 febbraio

Forever Young | 1 febbario

Prova a prendermi | 1 febbraio

Spiderwick – Le cronache | 1 febbraio

Drillbit Taylor | 1 febbraio

La vita è meravigliosa | 1 febbraio

Venerdì 13 | 1 febbraio

Top Gun | 1 febbraio

Star Trek – La nemesi | 1 febbraio

Four Brothers – Quattro fratelli | 1 febbraio

Il principe cerca moglie | 1 febbraio

L’ultimo dominatore dell’aria | 1 febbraio

Colazione da Tiffany | 1 febbraio

School Of Rock | 1 febbraio

S.O.S. fantasmi | 1 febbraio

Case 39 | 1 febbraio

Zoolander | 1 febbraio

Star Trek | 1 febbraio

G.I. Joe – La nascita dei Cobra | 1 febbraio

Bumblebee | 1 febbraio

Mission: Impossible – Fallout | 1 febbraio

Minority Report | 1 febbraio

Sliver | 1 febbraio

Barnyard – Il cortile | 1 febbraio

I Love You, Man | 1 febbraio

Young Adult | 1 febbraio

A Beautiful Mind | 1 febbraio

Il dittatore | 1 febbraio

Punto di non ritorno | 1 febbraio

Zoolander 2 | 1 febbraio

Overlord | 1 febbraio

Revolutionary Road | 1 febbraio

L’eroe dei due mondi | 11 febbraio

Nove lune e mezza | 12 febbraio

Cosa mi lasci di te | 14 febbraio

Un uomo tranquillo | 21 febbraio

Robin Hood – L’origine della leggenda | 22 febbraio

Fire City: End of Days | 25 febbraio

Il manuale degli appuntamenti | 28 febbraio

The Beach House | 28 febbraio

Donnie Darko | 28 febbraio

SERIE TV

Fragolina Dolcecuore – la seconda stagione | 1 febbraio

Il bello delle donne – le tre stagioni | 1 febbraio

The Vampire Diaries – l’ottava stagione | 1 febbraio

Criminal Minds: Suspect Behavior – la prima stagione | 7 febbraio

Criminal Minds: Beyond Borders – le due stagioni | 7 febbraio

Bleach – l’ottava e la nona stagione | 25 febbraio

FILM IN SCADENZA

Burraco fatale | fino all’11 febbraio

Il caso Pantani – L’omicidio di un campione | fino al 13 febbraio

Arrivano i prof | fino al 15 febbraio

Bridesmaids | fino al 15 febbraio

SERIE IN SCADENZA