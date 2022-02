Tra le uscite J-POP Manga del 23 Febbraio 2022 segnaliamo Under Ninja, la nuova serie di Kengo Hanazawa, già creatore di I am a Hero (che tornerà a marzo in una nuova edizione).

Continuano anche 86 – Eighty Six 3, Bj Alex 4, Magical Girl Spec-Ops Asuka 13, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 3, Petit Devil Kohai 2 e Tokyo Revengers 12.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 23 febbraio 2022. Qui potete leggere i primi annunci della casa editrice per il 2022.

Le uscite J-POP Manga del 23 Febbraio 2022

Under Ninja 1

di Kengo Hanazawa

Prezzo: € 7,50

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

Tokyo Revengers 12

Di Ken Wakui

Prezzo: € 6,50

Lo scontro tra Takemichi e la Black Dragon entra nel vivo, ma il tradimento di Kisaki mette in grave pericolo Hakkai e Yuzuha.

Nel tentativo di proteggerli, Mitsuya interviene battendosi con Taiju, ma Inui lo mette al tappeto con un attacco a sorpresa.

Nonostante la situazione appaia disperata, Takemichi non si tira indietro e affronta Taiju…

La notte di Natale volge al termine e per qualcuno potrebbe anche essere l’ultima…

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 3

Di Cool Kyoushinsha

Prezzo: € 6,50

Tohru si è ormai abituata a lavorare come maid per miss Kobayashi, quando l’arrivo di Elma, un drago che si avvicina troppo alla sua amata padroncina, scatena una nuova gelosia. A parte questo, però, si è integrata come si deve nella società umana: chiacchiera con i vicini, fa visita a Lucoa che si è trasferita… ma un malvagio drago appartenente alla fazione del caos fa la sua comparsa.

86 – EIGHTY SIX 3

di Asato Asato, Motoki Yoshihara

€ 6,50

Il capitano Shin delo squadrone Spearhead, a cui è stata affidata la difesa del punto più delicato del fronte. E Lena, che da lontano dirige quella squadra. COn la morte di Kaie, la giovane ufficiale scopre i veri sentimenti che i coloratae gli Eighty-Six nutrono per gli alba, rendendosi conto di tutta la propria ignoranza. Ma il tempo non si ferma e, durante un nuovo assalto delle Legion, tra le loro grida di sofferenza si sente anche una fievole voce: somiglia a quella di Kaie, che però è caduta in battaglia…

Magical Girl Spec-Ops Asuka 13

Di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura

Prezzo: € 6,50

Il gruppo di Asuka e i vertici della brigata Babele sono impegnati in un violento scontro e, alla fine, il Disbeast torna in vita. A questo punto, scendono in campo anche Tamara e Pei Pei, inizialmente messe da parte, nonché l’asso nella manica dell’esercito americano, dando vita a una guerra totale…

L’identità della Brigadier viene rivelata, insieme al suo vero obiettivo e alla metamorfosi di Sayako, in un vortice di continui colpi di scena!

Bj Alex 4

di Minwha

Prezzo: € 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Petit Devil Kohai 2

Di Hajime Kamoshida, Tsugumi Nanamiya

Prezzo: € 6,50

Sakuta Azusagawa dichiara a Mai Sakurajima il proprio amore e, finalmente, si mettono insieme. Il ragazzo è al settimo cielo, ma il giorno seguente lo attende una brutta sorpresa. Per venirne a capo, questa volta, dovrà aiutare una kohai a guarire dalla “sindrome della pubertà”… Un nuovo mistero ha inizio.

