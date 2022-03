Overlord IV: ecco Il secondo video della stagione anime

Il programma “Overlord IV Special” in live streaming ha debuttato sabato con il secondo video promozionale per la quarta stagione anime basato sulla serie di light novel Overlord di Kugane Maruyama. Il video annuncia la premiere di luglio della stagione.

I membri del cast includono:

Satoshi Hino nei panni di Ains Ooal Gown ;

; Yumi Hara nei panni di Albedo ;

; Sumire Uesaka nei panni di Shalltear Bloodfallen ;

; Emiri Katō nei panni di Aura Bella Fiora ;

; Yumi Uchiyama nei panni di Mare Bello Fiore ;

; Masayuki Katou nei panni di Demiurgo;

Kenta Miyake nei panni di Cocytus.

Naoyuki Itou torna a dirigere l’anime a Madhouse. Yukie Sugawara torna anche per scrivere e supervisionare le sceneggiature della serie. Satoshi Tasaki è tornato come character designer.

Al momento dell’annuncio della quarta stagione, l’illustratore so-bin ha affermato che il decimo volume del romanzo è stato “finalmente” animato.

Il franchise avrà anche un progetto cinematografico anime che riguarderà la storia dei libri di Sei Ōkoku-hen (Holy Kingdom Arc).

La prima serie anime televisiva di 13 episodi di Overlord è stata presentata in anteprima in Giappone nel luglio 2015.

Funimation ha trasmesso in streaming la serie anime mentre andava in onda in Giappone.

La società ha rilasciato la serie con un doppiaggio inglese su Blu-ray Disc e DVD nel novembre 2016.

La seconda serie anime è stata presentata per la prima volta a gennaio 2018 e si è conclusa ad aprile 2018.

Crunchyroll ha trasmesso in streaming la seconda serie mentre andava in onda e Funimation ha trasmesso in streaming un doppiaggio inglese.

La terza serie anime è stata presentata per la prima volta a luglio 2018. Crunchyroll ha trasmesso in streaming l’anime mentre andava in onda e Funimation ha nuovamente trasmesso in streaming un doppiaggio inglese.

Overlord: la serie anime

Kugane Maruyama ha iniziato la serie di light novel originale di Overlord, online nel 2010 e la stampa Enterbrain di Kadokawa ha iniziato a pubblicare la serie con illustrazioni di so-bin nel 2012.

Yen Press sta rilasciando la serie di romanzi in Nord America. La società sta inoltre pubblicando l’adattamento manga di Hugin Miyama e Satoshi Ōshio.