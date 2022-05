Il popolare gioco MOBA competitivo ha annunciato Pokémon UNITE Manga – Come On Over to Aeos Island!, una nuova serie manga che debutterà online con i primi due capitoli il 17 maggio.

La nuova storia è ambientata nel mondo del gioco, che vede squadre di Pokémon competere per conquistare i punti di controllo all’interno di un’arena.

Come On Over to Aeos Island! sarà caratterizzato dalla grafica di Hitoshi Ariga, un acclamato character designer e illustratore del TCG che ha creato la grafica di oltre 100 carte ed è accreditato per aver disegnato Pokémon come Honedge, Tyrantum e Corviknight.

Oltre che per il suo lavoro sul franchise Pokémon, Ariga è noto anche per il suo lavoro sulla serie Mega Man di Capcom e per l’adattamento manga della serie classica di mecha The Big O.

Il lavoro di Ariga dovrebbe essere molto familiare ai giocatori di Unite, poiché ha disegnato il Professor Phorus e il Ricercatore Erbie, i due scienziati che hanno scoperto l’energia unica che alimenta le battaglie a squadre in arena di Unite.

Pokémon Unite è stato lanciato su Nintendo Switch nel luglio 2021 e su dispositivi iOS e Android nel settembre successivo. Il gioco free-to-play è stato sviluppato da TiMi Studio Group, una sussidiaria di Tencent Games, nota soprattutto per il suo lavoro sui giochi multiplayer per cellulari, come Call of Duty: Mobile.

Unite è il primo gioco della serie a presentare un gameplay in stile MOBA (multiplayer online battle arena), simile a titoli come DOTA e League of Legends.

Al momento del lancio, il gioco è stato accolto da alcune critiche per il suo modello di prezzi e le abbondanti microtransazioni, ma da allora è diventato un discreto successo, con oltre 70 milioni di download in tutto il mondo.

Il prossimo aggiornamento del gioco, previsto per il 16 maggio, aggiungerà Espeon al roster dei personaggi giocabili. I giocatori potranno sbloccare il nuovo Pokémon gratuitamente partecipando a un evento speciale che si svolgerà dal 16 maggio al 13 giugno.

Pokémon Unite non è l’unico gioco della serie a ricevere un nuovo adattamento: il 18 maggio debutterà anche un nuovo anime di Pokémon, Hisuian Snow.

La nuova miniserie è ambientata nella stessa regione e nello stesso periodo di Pokémon Legends: Arceus, uscito in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso gennaio.

L’anime è prodotto da Wit Studio, l’acclamata casa di animazione che ha realizzato Ranking of Kings e uno dei maggiori successi di questa stagione, Spy x Family. Hisuian Snow sarà pubblicato gratuitamente sul canale ufficiale di Pokémon YouTube.