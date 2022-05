One Piece: un video mostra come è stato creato l’enorme murale di Parigi

Glénat Manga, l’editore francese di One Piece, ha condiviso un video riguardante la realizzazione del murale, sul suo account Twitter ufficiale.

Il video mostra come la troupe ha creato l’enorme opera d’arte, che raffigura molti dei personaggi che hanno partecipato alla saga di Onigashimae non , tra cui il protagonista della serie Monkey D. Luffy, l’antagonista principale dell’arco narrativo Kaido e la sua figlia ribelle Yamato, in scala reale.

Il murale è stato realizzato nella Gare Montparnasse, una delle stazioni ferroviarie più frequentate di Parigi. L’opera è stata realizzata per promuovere l’uscita del 101° volume di One Piece nella regione.

Non è la prima volta che un editore affigge un’enorme opera d’arte manga per promuovere l’uscita di un titolo in Francia. L’anno scorso, l’editore francese Kazé ha ricoperto la Bibliothèque Nationale de France con un enorme murale di Kaiju No. 8 per promuovere il lancio della serie nel paese.

Sebbene il murale di Glénat non sia altrettanto grande, raffigura una delle più grandi battaglie degli ultimi 24 anni di One Piece.

La battaglia di Onigashima è stata uno degli eventi più importanti dell’arco del Paese di Wano e ha visto i Pirati di Cappello di Paglia allearsi con diverse altre importanti ciurme di pirati per sconfiggere il tirannico Kaido e i suoi Pirati delle cento Bestie.

L’arco narrativo in questione, è iniziato nel 2018 ed è ancora in corso. L’adattamento anime è iniziato nel 2019 ed è proseguito fino all’ultimo episodio della serie, acclamato dalla critica, che ha spiegato i retroscena di Yamato e la sua storia con Ace.

#OnePiece101 s’affiche à la Gare de Montparnasse ! 🏴‍☠️ Retrouvez une immense fresque réalisée par Eiichiro Oda jusqu’au 10 mai 🔥 pic.twitter.com/M58yhtc50P — Glénat Manga (@Glenat_Manga) May 4, 2022

Sebbene One Piece sia popolare in tutto il mondo, ha trovato un pubblico particolarmente ricettivo in Francia, dove solo nel 2021 il manga di lunga durata è riuscito a vendere ben 5,6 milioni di copie.

L’anno scorso, il creatore della serie Eiichiro Oda ha regalato al presidente francese Emmanuel Macron, recentemente rieletto, un’illustrazione speciale di Luffy e degli altri Pirati del Cappello di Paglia e ha ringraziato i fan francesi per il successo della serie nella regione.

Macron ha risposto twittando un messaggio di ringraziamento a Oda sia in francese che in giapponese.