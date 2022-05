Bookwalker di Kadokawa offre dei manga gratuiti per una campagna di donazione in Giappone

La versione giapponese del sito BookWalker di Kadokawa ha reso disponibili gratuitamente nove opere del sito da martedì 10 a lunedì 16 maggio nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione che Kadokawa definisce “Ima Koso Sensō ni Tsuite, Kangaeyō” (È ora di pensare alla guerra).

Per tutta la durata della campagna, BookWalker accetterà donazioni che intende inoltrare all’ambasciata ucraina in Giappone, a Medici Senza Frontiere e all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Le opere disponibili gratuitamente comprendono tutti i volumi dell’adattamento manga di Keito Koume del libro di storia The Unwomanly Face of War di Svetlana Alexievich, i primi quattro volumi del manga Barefoot Gen di Keiji Nakazawa, tutti i volumi del manga Ishi no Hana di Hisashi Sakaguchi, Il manga Il diario di Anna Frank di You Shiina, il romanzo 1984 di George Orwell, il romanzo Ōgon Ressha di Aki Satō, il romanzo Karera wa Sekai ni Hanarebanare ni Tatteiru di Ai Ota, il libro per bambini Taiyō no Ko di Kenjiro Haitani e il libro Democracy del MEXT.

BookWalker è un negozio di e-book giapponese che vende manga, light novel e riviste di vari editori, oltre ad alcuni pubblicati da loro stessi. Ha sede a Chiyoda, Tokyo, ed è stato creato da Kadokawa Corporation.

La società è stata fondata nel 2005 e ha lanciato il suo negozio in Giappone nel 2010 e a livello internazionale nel 2014.

Ha due filiali, ognuna con obiettivi diversi. Una promuove il rapporto dell’azienda con gli influencer e l’altra si occupa di software per la lettura.

BookWalker è stato fondato il 3 dicembre 2005 dalla Kadokawa Corporation con il nome di Kadokawa Mobile Co., Ltd. Il 1° dicembre 2009 è stato rinominato in Kadokawa Content Gate Co., Ltd.

Nel dicembre 2010, il servizio è stato lanciato su iOS in Giappone con il nome di Book☆Walker. Un’applicazione per Android e un sito web per PC sono seguiti rispettivamente nell’aprile 2011 e nel dicembre 2011.

Il 1° luglio 2010, la società è stata rinominata in BookWalker Co., Ltd. Nel settembre 2013, il negozio è stato ampliato per includere manga e light novel.