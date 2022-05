Vampire in the Garden: Netflix pubblica un nuovo trailer insieme ad altri membri del cast

Vampire in the Garden: Netflix pubblica un nuovo trailer e condivide gli altri membri del cast

Netflix ha pubblicato un poster, una nuova clip e altri membri del cast di Vampire in the Garden, un nuovo anime che a maggio debutterà sulla piattaforma streaming.

I nuovi membri del cast annunciati sono:

Chiaki Kobayashi nel ruolo di Allegro

Rica Fukami nel ruolo di Nobara

Hiroki Touchi: Kubo

L’interessante serie dark fantasy animata da WIT Studio, la produzione che ha lavorato alle prime stagioni de L’Attacco dei Giganti, si occuperà della serie di prossima uscita su Netflix, che avverrà il prossimo 16 Maggio 2022.

Ecco una piccola sinossi della serie dark fantasy:

L’incontro sancito dal destino tra un’umana e la Regina dei vampiri potrebbe cambiare il mondo. In un freddo e oscuro inverno l’umanità perse la propria battaglia contro i vampiri e insieme ad essa ciò che molti di loro chiamavano casa. I pochi superstiti che riuscirono a sopravvivere crearono un muro di luce in una piccola città per cercare di rimanere protetti e vivere in pace. Momo vive una vita angusta ma spera di poter coesistere con i vampiri. Fine, la Regina dei vampiri un tempo amava gli umani e sparì dai campi di battaglia. La guerra arriva nelle città umane. Tanto tempo fa umani e vampiri vivono insieme in armonia in un posto chiamato Paradiso, questa è la storia di una giovane ragazza e di una vampira in un viaggio alla ricerca del Paradiso.

Ecco il resto del cast di Vampire in the Garden:

Ryōtarō Makihara (Hal, The Empire of Corpses) dirige l’anime con Hiroyuki Tanaka (Claymore, Hellsing Ultimate) come assistente alla regia. Tetsuya Nishio (Boruto -Naruto the Movie-, The Sky Crawlers) disegna i personaggi e funge da direttore principale dell’animazione. Shunichiro Yoshihara (Attack on Titan, JoJo’s Bizarre Adventure) è il direttore artistico. Satoshi Takabatake e Kazushi Fujii sono accreditati per l’impostazione artistica. Yoshihiro Ike (Tiger & Bunny) compone le musiche.

Vampire in the Garden è stato uno dei punti forti di Netflix all’AnimeJapan 2022. La serie avrà il suo debutto Lunedì prossimo.