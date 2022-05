La storia del dolce crossover di Studio Ghibli con Monsters & Co.

L’anno scorso, lo Studio Ghibli ha condiviso sul proprio account Twitter ufficiale un’immagine che è diventata virale online. L’immagine mostrava Totoro, dal film dello studio del 1988 Il mio vicino Totoro, in piedi alla fermata dell’autobus nella foresta, in una scena che imitava quella famosa utilizzata nel poster promozionale del film.

Tuttavia, in questa immagine non è una ragazza a stare sotto l’ombrello rosso accanto al gigante della foresta, bensì Sulley e Mike del film americano in computer grafica prodotto dalla Pixar nel 2001, Monsters, Inc.

All’epoca, l’immagine divenne virale con oltre 158.000 like, scatenando le teorie dei fan su una possibile collaborazione tra i due studios. Tuttavia, la popolarità del tweet dell’anno scorso non ha nulla a che vedere rispetto a quello di quest’anno, quando lo studio ha condiviso la stessa immagine il 1° maggio.

Come si può vedere, l’unica cosa nuova dell’immagine, a parte il fatto che è meno zoomata, è il messaggio che l’accompagna, che consiste semplicemente in tre emoji, che mostrano una foglia che cade tra due ombrelli da pioggia.

Quest’anno, però, l’immagine ha raccolto più di 412.000 “mi piace”, dato che un’intera nuova schiera di fan l’ha vista per la prima volta.

Allora perché lo Studio Ghibli stava mostrando di nuovo la stessa immagine, quasi un anno dopo l’ultima volta che è stata condivisa online? Beh, come i fan più accaniti di My Neighbour Totoro sapranno, il regista Hayao Miyazaki ha infilato dei suggerimenti nel film per far sapere ai fan che maggio è il mese giusto per guardare Totoro.

Gran parte del film sembra essere ambientato a maggio, quando gli acquazzoni primaverili aiutano i fiori a sbocciare. Questo è uno dei motivi per cui i personaggi passano un po’ di tempo sotto gli ombrelli sotto la pioggia e vedono i semi spuntare sugli alberi apparentemente durante la notte.

Per i fan del Ghibli, maggio è così sinonimo di My Neighbour Totoro che iniziano a twittare sul film non appena arriva il primo giorno di maggio. Questo è quello che ha fatto lo Studio Ghibli, e con la pioggia che cade il 1° maggio di quest’anno, era un momento particolarmente adatto per ripubblicare questa immagine.

Come abbiamo scritto l’anno scorso, l’immagine non era un annuncio di collaborazione, ma una dimostrazione d’amore da parte della Pixar per lo Studio Ghibli, presentata a Miyazaki e al suo team come un applique incorniciata, completa di schizzi e firme dei loro ammiratori d’oltreoceano, che sono presenti in calce.