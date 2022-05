Studio Ghibli: svelati i primi dettagli delle prenotazioni del parco tematico

Siamo sicuri del fatto che tantissimi appassionati del mondo magico e incredibile, che caratterizza i film anime dello Studio Ghibli, di Miyazaki, ricordino del parco a tema Ghibli! Adesso possiamo rilasciare alcune informazioni più nel dettaglio legate alle prenotazioni per poter accedere a una delle esperienze più surreali immaginabili.

Quello che lo Studio Ghibli vuole fare, infatti, è rompere gli schemi con il suo parco a tema. Questo luogo aiuterà a dare vita ad alcune delle sue opere classiche nella vita reale e a toccarle con mano.

Ma quanto costerà poter accedere al parco tematico Ghibli? Oggi rilasciamo i primi dettagli sulla prenotazione. Così facendo i fan potranno farsi un’idea sul costo di accesso.

Il prossimo parco a tema programma di vendere biglietti per il mese di agosto di quest’anno. In questo modo permetterà agli adulti di frequentare il parco nel suo insieme per circa 30€ nei giorni feriali e 33€ nei fine settimana.

Oltre a questi prezzi complessivi, i frequentatori del parco possono anche ottenere l’ingresso in alcune parti specifiche del parco.

Tra le tante attrazioni caratterizzanti il parco ricordiamo la Ghibli Grand Warehouse, che è un’attrazione simile a un museo e la collina della giovinezza forgiate per ricreare i luoghi de Il mio vicino Totoro, I Sospiri di mio Cuore e La ricompensa del gatto.

I prezzi per queste singole attrazioni possono essere visualizzati di seguito:

Grand Ghibli Warehouse (Gran Magazzino Ghibli) – giorni feriali:

Adulti: 2.000 yen (15€)

Bambini (fine della scuola elementare): poco più di 7€

(Gran Magazzino Ghibli) – Adulti: 2.000 yen (15€) Bambini (fine della scuola elementare): poco più di 7€ Gran Magazzino Ghibli – fine settimana, festivi :

Adulti: 2.500 yen (19€)

Bambini: 1.250 yen (poco più di 9€)

– : Adulti: 2.500 yen (19€) Bambini: 1.250 yen (poco più di 9€) Foresta di Dondoko

Adulti: 1.000 yen (7,30€)

Bambini: 500 yen (poco più di 3€)

Adulti: 1.000 yen (7,30€) Bambini: 500 yen (poco più di 3€) Collina della Gioventù

Adulti: 1.000 yen (7,30€)

Bambini: 500 yen (poco più di 3€)

Attualmente, lo Studio Ghibli sta lavorando a un nuovo film. Questo lavoro viene considerato, a quanto pare, l’ultimo del leggendario regista Hayao Miyazaki.

Il titolo del film è “How Do You Live“, che adatterà un popolare romanzo giapponese. Il parco a tema Ghibli sarà aperto al pubblico questo autunno. Quello che incuriosisce è vedere come resisterà e come verranno gestiti i flussi.

Infatti parliamo del primo parco a tema interamente dedicato agli anime dello Studio, conosciuto e amato in tutto il mondo.