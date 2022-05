Novità per TMNT: Shredder’s Revenge, il prossimo capitolo dedicato alle note tartarughe dallo stampo classico. In una recente intervista abbiamo avuto modo di apprendere alcune news sul progetto, che si prospetta davvero interessante.

Siamo grandi fan dei giochi arcade, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Arcade Game e Turtles in Time. Volevamo davvero catturare lo spirito di questi giochi invece di rifarli esattamente come sono. Ci piace creare i giochi come li ricordiamo, perché a volte possono risultare approssimativi e limitati. Una delle cose che ci è piaciuta molto dei vecchi giochi arcade è stato il ritmo, a differenza di altri beat ’em up in cui si combatte 1 contro 1 per sbarazzarsi di un nemico alla volta. I giochi delle Tartarughe sono davvero incentrati sull’abbattimento di un gruppo di nemici allo stesso tempo. È quasi un gioco d’azione in cui i nemici entrano ed escono il più velocemente possibile quando li si elimina. Questo era un aspetto che ci piaceva molto dei vecchi giochi. Abbiamo pensato che fosse molto divertente e diverso da altri giochi del genere, soprattutto lavorando con Dotemu, che aveva appena pubblicato Streets of Rage 4. La loro conoscenza del genere è stata molto preziosa, ma, naturalmente, hanno capito che stiamo facendo un tipo diverso di beat ’em up. Giocando a questi vecchi giochi, abbiamo sicuramente trovato ispirazione.

Teenage Mutant Ninja Turtles è diventato uno dei franchise di videogiochi più amati di tutti i tempi, basato sulla serie di fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird e un popolare adattamento della serie animata che ha debuttato nel 1987.

Mentre da allora ci sono state molte nuove versioni dei rettili che combattono il crimine, lo sviluppatore di videogiochi Tribute Games e l’editore Dotemu stanno collaborando per riportare i giocatori alle basi con il nuovo gioco Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Progettato nello stile della classica serie animata e dei suoi adattamenti videoludici, Shredder’s Revenge vanta una frenetica azione beat ’em up in cui i giocatori possono fare squadra in locale e online per colpire ondate di Foot Soldiers comandati dal temibile Shredder mentre minaccia New York City ancora una volta.

Il gioco sarà disponibile nel corso dell’estate 2022, per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows.