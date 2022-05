One Piece e Steve Aoki insieme per un concerto speciale all'Anime Expo

L’Anime Expo ha annunciato che ospiterà uno speciale concerto di One Piece con una performance del musicista nominato ai Grammy, Steve Aoki.

Il concerto è stato fatto per promuovere sia l’imminente uscita di One Piece Film: Red, l’ultimo film della popolare serie anime shonen, e una nuova linea di abbigliamento dell’etichetta DIM MAK di Aoki, che presenta art e personaggi dell’arco di Wano presenti in One Piece.

Il concerto si terrà sabato 2 luglio e i biglietti saranno venduti solo ai possessori di badge registrati per la convention Anime Expo 2022. Il sito fa notare che la partecipazione all’evento sarà limitata e si prevede che i biglietti andranno a ruba.

La nuova collezione One Piece è solo l’ultima di una lunga serie di collaborazioni con gli anime di DIM MAK Collection, una società di abbigliamento e accessori fondata da Aoki nel 2014.

Il marchio di lifestyle ha precedentemente rilasciato collezioni basate su numerosi altri anime shonen di successo, tra cui Bleach, Naruto, Attack on Titan e Dragon Ball Z.

Pezzi della collezione, che comprende felpe con cappuccio disegnate da Aoki, tees, accessori e skate decks, saranno anche disponibili per l’acquisto durante l’Anime Expo.

“Quest’anno segna il nostro primo evento Anime Expo in persona dal 2019, e siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Toei Animation Inc. per ospitare una performance speciale della superstar internazionale Steve Aoki”, ha detto Ray Chiang, CEO di SPJA, l’organizzazione che gestisce Anime Expo.

“Attraverso entrambe le sue collaborazioni musicali e di moda, Mr. Aoki è stato profondamente legato alla comunità anime per decenni, rendendolo l’artista perfetto per aiutare a dare il benvenuto ai nostri fan di Anime Expo di nuovo a casa a Downtown Los Angeles nel 2022!”

“Sono stato un grande fan della Toei Animation fin da quando ho memoria. One Piece occupa un posto speciale nel mio cuore perché sono sempre stato colpito dalla resilienza e dalla determinazione di Luffy. Il suo contegno spensierato di fronte alle avversità mi ha ispirato in molti modi”, ha detto Aoki, che ovviamente si ritiene soddisfatto dell’evento e della speciale collezione.