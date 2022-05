Kaguya-sama: Love is War: Shonen Jump annuncia il manga disponibile online

Tutti sanno che l’anime di Kaguya-sama: Love is War rappresenta uno dei più grandi ritorni della primavera. La novità principale però riguarda proprio il manga.

Gli appassionati possono scoprire come è iniziato il manga originale poiché ora è ufficialmente disponibile per online grazie alla libreria digitale Shonen Jump di Viz Media.

Bisogna però dire che c’è la probabilità che nel momento in cui tutti cominceranno a leggere finalmente il manga, questo potrebbe essere nei suoi momenti finali, se non essere terminato. Ricordiamo infatti che il manga, scritto da Aka Akasaka, è entrato nell’arco finale ad ottobre 2021. Per questo ci potrebbe essere questa eventualità.

Il manga quindi è molto più avanti attualmente rispetto agli eventi della terza stagione.

Annunciamo oggi che 22 volumi sono attualmente disponibili, in quanto rilasciati online sul deposito digitale di Shonen Jump di Viz Media.

La notizia arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale di shonenjump come si può vedere di seguito:

Kaguya-sama: Love Is War has been added to the Shonen Jump digital vault! Become a member and get access to all 221 Chapters right now! https://t.co/P0PamylUmy pic.twitter.com/2UqzRu48jJ — Shonen Jump (@shonenjump) May 10, 2022

I capitoli leggibili, inoltre, sono ben 221 capitoli e con un abbonamento mensile sono accessibili.

Kaguya-sama: Love is War: il manga

Il manga di Kaguya-sama: Love is War è serializzato dal 19 maggio 2015 al 2016 sulla rivista Miracle Jump per poi proseguire dal 24 marzo 2016 su Weekly Young Jump dove è tuttora in corso.

Per quanto riguarda la distribuzione italiana, Star Comics nel 2019 in occasione del Lucca Comics & Games ha annunciato la pubblicazione italiana partita il 9 settembre 2020.

Per quanto riguarda l’anime, le tre stagioni della serie sono disponibili in streaming su Crunchyroll, sottotitolate in italiano.

La terza stagione presenta la seguente sinossi: