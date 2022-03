Kaguya-sama: Love is war: confermata la data di rilascio della stagione 3

Kaguya-sama: Love is War ha ufficialmente confermato la data di uscita per la terza stagione!

Quando la seconda stagione dell’anime si è conclusa un paio di anni fa, ai fan venne anticipato sul suo potenziale ritorno per la stagione 3.

Solo un anno dopo è stata ufficialmente confermata una terza stagione in lavorazione. L’uscita era prevista per la primavera 2022.

Con questa nuova ondata di anime che si avvicina rapidamente tra poche settimane, i fan hanno finalmente ottenuto una data di uscita concreta per i nuovi episodi di Kaguya-sama: Love is War.

La terza stagione di Kaguya-sama: Love is War, ufficialmente intitolata Kaguya-sama: Love is War- Ultra Romantic – uscirà ufficialmente l’8 aprile.

La licenza al di fuori del Giappone deve ancora essere fissata ufficialmente, ma è molto probabile che la nuova stagione sarà trasmessa in streaming su Crunchyroll proprio come per le stagioni passate. Per celebrare la nuova stagione con una data di uscita ufficiale, puoi dare un’occhiata al nuovissimo trailer del manga di Aka Akasaka di seguito:

Kaguya-sama: Love is War: la serie anime

La nuova stagione includerà uno staff e un cast di ritorno:

il regista, Mamoru Hatekeyama, tornerà a dirigere la nuova stagione per A-1 Pictures;

la nuova stagione per A-1 Pictures; Aoi Koga nei panni di Kaguya Shinomiya ,

, Makoto Furukawa come Miyuki Shirogane ,

, Konomi Kohara come Chika Fujiwara ,

, Ryota Suzuki come Yu Ishigami ,

, Yuki Takada come Rei Onodera ,

, Miyu Tomita come Miko Iino ,

, Yumiri Hanamori come Ai Hayasaka ,

, Momo Asakura come Nagisa Kashiwagi ,

, Rina Hidaka come Kobachi Osaragi ,

, Taku Yashiro nel ruolo del fidanzato di Kashiwagi

Yutaka Aoyama nel ruolo del narratore.

Attualmente si possono trovare le prime due stagioni della serie in streaming su Funimation.

Di seguito ecco la sinossi della Stagione 3: