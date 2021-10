Il manga esce per Star Comics in Italia.

Kaguya-sama: Love is War Stagione 3 – titolo, teaser e mese di uscita

La stagione 3 dell’anime che adatta il manga Kaguya-sama: Love is War di Aka Akasaka è a pochi mesi dal debutto.

Ha per titolo Kaguya-sama wa Kokurasetai – Ultra Romantic e debutterà ad Aprile 2022 in Giappone.

Il video promozionale che segue adatta interamente il capitolo 110 del manga, attenzione agli spoiler!

Aka Akasaka ha lanciato Kaguya-sama Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen) il 19 Maggio 2015 sulle pagine della defunta rivista seinen Miracle Jump di Shueisha.

Dal Marzo 2016 i capitoli escono su Young Jump e al momento conta 23 volumi.

Il volume 24 uscirà il 17 Dicembre in Giappone e la serie è entrata nell’arco narrativo finale.

In Italia il manga è in corso per Edizioni Star Comics (9 volumi finora) e qui potete leggere la nostra recensione dei primi due volumi.

Miyuki Shirogane è il presidente del consiglio studentesco della prestigiosa accademia Shuichiin, e viene considerato un genio per via del suo rendimento perfetto in tutte le materie. La ricca e bella Kaguya Shinomiya è invece la vice presidente del consiglio, ed è celebre in tutto l’istituto per la sua eleganza e i suoi successi scolastici. Nell’istituto vengono considerati la coppia perfetta, nonostante i due smentiscano qualsiasi relazione sentimentale fra di loro… anche se, in realtà, sono innamorati segretamente l’uno dell’altra. Il “problema” è che entrambi sono troppo orgogliosi per fare il primo passo, ritenendo il dichiararsi un gesto di debolezza. Ha così inizio un’autentica “guerra d’amore” in cui ogni mezzo è lecito pur di spingere l’altro a confessare i suoi sentimenti per primo.

Kaguya-sama Love is War, gli anime

La prima serie animata si compone di 12 episodi, trasmessi da Gennaio a Marzo 2019; anche la seconda conta lo stesso numero di episodi, ed è andata in onda dall’11 Aprile al 27 Giugno 2020.

Entrambe le serie sono realizzate da A-1 Pictures (Sword Art Online) e sono inedite in Italia.

Un nuovo OVA è uscito insieme al volume 22.

Ha ispirato anche un primo film live action uscito nel 2019, cui ha fatto seguito una seconda pellicola lo scorso Agosto.