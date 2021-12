Kaguya-sama: Love is War, un manga da milioni di copie vendute

L’account Twitter Manga Mogura RE ha condiviso con i suoi follower una notizia di un certo spessore legata al manga Kaguya-sama: Love is War. L’opera scritta e disegnata da Aka Akasaka ha venduto, attualmente, la ragguardevole cifra di 17 milioni di copie. Nel computo sono inclusi anche gli spinoff e le copie in formato digitale.

Il manga in questione è stato serializzato prima su Miracle Jump (dal 2015 al 2016) per poi spostarsi sulle pagine di Weekly Young Jump. C’è da dire che la storia è entrata nel suo arco finale a partire dal mese di ottobre del 2021, pertanto la conclusione in tal senso potrebbe giungere a stretto giro.

Il manga di Aka Akasaka ha ispirato anche una serie anime. La prima stagione è andata in onda dal 12 gennaio al 30 marzo 2019, mentre la seconda è iniziata l’11 aprile del 2020 per poi concludersi il 27 giugno successivo.

Per la terza stagione, si attende l’arrivo di aprile del 2022. Tuttavia, l’annuncio dato in tal senso 25 ottobre 2020 è coinciso con il rilascio di un OAV che, n Giappone, è stato allegato all’edizione limitata del ventiduesimo volume del manga uscito il 19 maggio 2021 in Giappone.

Kaguya-sama: Love is War in Italia

Il manga di Aka Akasaka è edito, in Italia, da Star Comics. A seguire, la sinossi del primo numero preso dal sito ufficiale dell’editore: