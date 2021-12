Cells at Work!: un nuovo manga per la disegnatrice dello spinoff

Un nuovo manga in arrivo per l'autrice dello spinoff di Cells at Work!

L’account Twitter Manga Mogura RE ha rivelato che la disegnatrice di Cells at Work! My Friend Izumi Mio realizzerà una nuova opera a partire dal 13 gennaio 2022 sulle pagine della rivista nipponica Bessatsu Friend.

Intitolata Narita-Kun o semetai, questo manga seguirà le vicende tra una ragazza otaku e un ragazzo che gode di una certa popolarità tra i suoi coetanei.

Cells at Work! In Italia

Sebbene il predetto spinoff di Cells at Work! sia ancora inedito in Italia, è possibile gustarsi l’anime dell’opera principale su Yamato Animation. La prima serie è stata trasmessa anche da Man-Ga:

Come sarebbe l’interno del nostro corpo se tutte le cellule avessero sembianze umane e svolgessero una vera e propria professione? E se tutti i virus e batteri che lo minacciano avessero l’aspetto di “villain da shonen” e ingaggiassero battaglie all’ultimo sangue con le nostre difese immunitarie?

Cells at Work! Lavori in corpo vede infatti protagoniste le cellule del corpo umano antropomorfizzate e dotate dei caratteri più disparati a seconda del ruolo che svolgono nell’organismo. Vedremo come ognuna delle oltre 37,2 bilioni di cellule contribuisce a mantenere ben nutrito e in salute il nostro corpo, difendendolo da malattie, ferite e cellule malate.

In merito al manga, si può contare sull’edizione in lingua italiana proposta, in 6 volumi, dalla casa editrice Star Comics: