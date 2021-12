Devilman – L’Arpia Siren: Yamato Video annuncia il nuovo doppiaggio

Dopo il capitolo della Nascita, annunciato a inizio Ottobre, Yamato Video ha annunciato la nuova edizione italiana di Devilman – Il Capitolo dell’Arpia Sirén.

Uscito come il precedente soltanto in VHS per Granata Press prima e Dynamic Italia poi, anche questo secondo video di animazione originale basato sul manga di Go Nagai godrà di un nuovo doppiaggio che vede nel cast:

Akira Fudo: Massimo Triggiani

Ryo Asuka: Maurizio Merluzzo

Sirén: Cinzia De Carolis

Jinmen: Massimo Lodolo

Kaïm: Alessandro Rossi

Infermiera: Marta Rapperini

A seguire possiamo guardare il trailer ufficiale:

Devilman: Yochou Sirene-hen è uscito nelle videoteche del Giappone il 25 Febbraio 1990.

La caratterizzazione grafica dei personaggi e la direzione dell’animazione sono del compianto maestro Kazuo Komatsubara, che si era già occupato della serie tv degli Anni 70.

La regia è del compianto Umanosuke Iida (Hellsing), la colonna sonora di Kenji Kawai (Ghost in the Shell).

Dynamic Italia presentava così il video:

Dopo lo sconvolgente capitolo della Genesi la saga di Devilman arriva al suo apice, denso di scontri e azione.

Il nemico più forte, l’Arpia Silen, è giunto per sfidare Amon nella battaglia finale.

Il manga originale è disponibile grazie a J-POP:

I demoni, antichi abitanti della terra, si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, sterminando la razza umana.

Ryo Asuka è convinto che l’unico modo per combattere questa minaccia sia fondere la propria natura con un essere diabolico e assimilarne i poteri.

Per farlo, si serve del giovane Akira Fudo. Questa è la storia di un ragazzo costretto a lottare contro violenze e atroci sofferenze.