Haikyu!! – anteprima del cast di doppiaggio italiano

Come abbiamo avuto modo di riportarvi, la serie anime che adatta il manga Haikyu!! – L’asso del volley verrà doppiata in Italiano.

Yamato Video, attraverso Facebook, ha pubblicato un’anteprima dei doppiatori che interpreteranno i protagonisti della serie:

Shoyo Hinata: Simone Lupinacci

Tobio Kageyama: Andrea Oldani

Daichi Sawamura: Massimo Triggiani

Koushi Sugawara: Tommaso Zalone

Ryunosuke Tanaka: Federico Viola

Kei Tsukishima: Gianandrea Muià

Tadashi Yamaguchi: Andrea Rotolo

Yu Nishinoya: Stefano Pozzi

Kiyoko Shimizu: Federica Simonelli

La casa editrice diffonderà prossimamente anche un trailer che permetterà ai fan di ascoltare i personaggi doppiati in azione.

In risposta a una domanda degli utenti, inoltre, l’editore ha confermato che usciranno i Blu-ray della serie e che l’edizione doppiata andrà in onda in TV e in streaming (così come le altre serie in fase di doppiaggio).

Ricordiamo che l’edizione sottotitolata di Haikyu!! è disponibile su Amazon Prime Video, dopo la messa in onda su Man-Ga:

Un giorno, Shoyo Hinata vede per caso alla televisione una partita di pallavolo del liceo Karasuno e rimane profondamente colpito da un giocatore che viene chiamato il Piccolo Gigante, un autentico asso nonostante la sua bassa statura.

Entrato alla scuole medie, si iscrive subito al club di pallavolo maschile, salvo scoprire che ne è l’unico membro.

Con una squadra improvvisata, l’ultimo anno riesce finalmente a partecipare al suo primo torneo ufficiale, ma viene schiacciato dalla superiorità della squadra di Tobio Kageyama, un talentuoso alzatore soprannominato il Re del Campo.

Deciso a diventare un vero campione e ad avere la sua rivincita, Shoyo Hinata si iscrive al tanto agognato liceo Karasuno, nonostante i fasti dell’era del Piccolo Gigante siano ormai solo un ricordo.

Lo attende però una sorpresa, anche Tobio Kageyama è entrato nello stesso liceo e dovranno essere compagni di squadra!

Nonostante gli attriti e le difficoltà iniziali, grazie alla formidabile intesa fra questi due eccezionali nuovi giocatori e la determinazione della squadra, per il liceo Karasuno è il momento di tornare alla ribalta!