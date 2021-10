Devilman – La Nascita annunciato da Yamato Video

Devilman – Il Capitolo della Nascita è il nuovo annuncio per i 30 anni di Yamato Video.

Si tratta del primo OVA che adatta fedelmente il manga omonimo di Go Nagai, che debuttò nelle videoteche italiane quasi trent’anni fa in VHS con Granata Press.

L’OVA godrà di un nuovo doppiaggio, ecco un’anteprima del cast:

Di seguito il trailer ufficiale:

Yamato Video 🔴 dà voce all’animazione! Festeggia con noi 30 anni di emozioni con tante sorprese! Oggi rivivremo il brivido del capolavoro horror del Maestro Go Nagai, in una nuova edizione: DEVILMAN – Parte 1 • IL CAPITOLO DELLA NASCITA

Devilman – Il Capitolo della Nascita ha debuttato in Giappone in home video il 1 Novembre 1987.

Oh! Production ha realizzato le animazioni, Kodansha e Dynamic Planning hanno prodotto il video.

La caratterizzazione grafica dei personaggi e la direzione dell’animazione sono del compianto maestro Kazuo Komatsubara, che si era già occupato della serie tv degli Anni 70.

La regia è del compianto Umanosuke Iida (Hellsing), la colonna sonora di Kenji Kawai (Ghost in the Shell).

Il 25 Febbraio 1990 ha visto la luce il sequel Yochou Sirene-hen, uscito in Italia con il titolo L’Arpia Silen.

Il manga originale è disponibile grazie a J-POP:

I demoni, antichi abitanti della terra, si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, sterminando la razza umana.

Ryo Asuka è convinto che l’unico modo per combattere questa minaccia sia fondere la propria natura con un essere diabolico e assimilarne i poteri.

Per farlo, si serve del giovane Akira Fudo. Questa è la storia di un ragazzo costretto a lottare contro violenze e atroci sofferenze.