Karas – Yamato Video annuncia il doppiaggio

Karas, la serie di OVA che ha festeggiato il 40° anniversario dello studio Tatsunoko, godrà del doppiaggio in Italiano.

Yamato Video lo ha annunciato attraverso Facebook e di seguito possiamo guardare il trailer ufficiale.

Prima del video, ecco i doppiatori:

Karas si compone di 6 OVA che in Giappone sono usciti tra il 2005 e il 2007.

La regia e l’idea originale sono di Keiichi Sato (Tiger & Bunny), il character design è di Kenji Hayama (Change!! Shin Getter Robot).

In Italia il canale satellitare Man-Ga di Sky ha proposto la serie in edizione originale sottotitolata:

Tokyo. Una città caotica che assorbe completamente delle persone e ne influenza il modo di vivere. Gli abitanti della città però non sanno che accanto a loro coesiste un mondo sovrannaturale popolato da demoni. Non tutti i fenomeni paranormali però passano inosservati: quando una serie di strani omicidi comincia a turbare la quiete pubblica, il Dipartimento di Polizia crea una sezione per investigare sui misteriosi avvenimenti. Lo scettico detective Kure e il suo eccentrico collega, Sagisaka, si troveranno ad indagare insieme sulle tracce di un enigmatico individuo comparso su un luogo del crimine. I due non immaginano che dietro a tutto si cela un piano molto più grande. Il malvagio Eko intende soggiogare la città che un tempo amava e ripulirla dalla sua depravazione. Un guerriero in armatura, Karas, si erge a difesa della città.

Dal visionario regista Keiichi Sato (Kuroshitsuji, Tiger & Bunny) un’intrigante serie noir che combina elementi fantascientifici con il mondo delle leggende soprannaturali giapponesi.