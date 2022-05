Dragon Ball: le arti marziali di Crilin esplodono in un video in stop-motion

L’animatore Yamanaka Misaki ha condiviso questa impressionante animazione in stop-motion che vede Crilin sfoggiare alcune delle sue migliori tecniche che ha imparato soprattutto mentre si allenava accanto a Goku sotto la guida del maestro Muten.

Il celebre personaggio tornerà nel nuovo lungometraggio in uscita in estate, ovvero Dragon Ball Super: Super Hero, che vedrà al centro delle vicende Gohan e Piccolo. Crunchyroll ha confermato che porterà il film in Italia sempre nel corso della stagione estiva, per la gioia di tutti i fan.

Lo storico Crilin, inseparabile amico di Goku si diletta a mostrare le sue arti marziali in questo video, che raggiunge una fluidità degna di nota, scatenando una vera e propria goduria per la vista. I fan saranno sicuramente soddisfatti della mini clip.

L’incredibile video mostra tutte le doti tecniche del personaggio, che per concludere sfoggia anche una Kamehameha, la tanto amata “onda della tartaruga”:

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.