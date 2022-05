Avatar: La Via dell’Acqua – Online il trailer

Dopo essere stato proiettato in anteprima alla CinemaCon di Las Vegas due settimane fa e nelle sale cinematografiche prima di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, è stato diffuso anche online il primo trailer di Avatar: La Via dell’Acqua, sequel del kolossal firmato da James Cameron nel 2009.

Il nuovo capitolo di Avatar uscirà nelle sale il 16 dicembre, e sarà il primo di una serie di quattro sequel che dovrebbero uscire con cadenza biennale negli anni pari, alternandosi con i nuovi film di Star Wars negli anni dispari.

Il trailer di Avatar: La Via dell’Acqua non anticipa moltissimo a livello di trama: vediamo Jake Sully vivere con la sua famiglia formatasi sul pianeta Pandora, ma rispetto al primo capitolo l’ambientazione si sposta dalle foreste alle coste. L’idilliaca vita dei Na’vi in comunione con la natura viene nuovamente minacciata dall’intervento umano, che li costringerà a lottare per preservare l’ambiente in cui vivono.

La realizzazione delle riprese acquatiche è effettivamente mozzafiato, e dal punto di vista tecnico è evidente la cura che James Cameron ha messo nel girarle. Peraltro è curioso che la riunione di Cameron con l’attrice Kate Winslet avvenga proprio in un film in cui l’acqua ha un ruolo così importante, dopo lo storico successo ottenuto con Titanic alla fine degli anni ’90.

La sinossi ufficiale del film recita:

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, “Avatar: The Way of Water” inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le lunghe distanze percorse per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che subiscono.

In Avatar: La Via dell’Acqua ritroviamo Sam Worthington come Jake Sully, Zoe Saldana come Neytiri, Stephen Lang come Miles Quaritch, Giovanni Ribisi come Parker Selfridge, CCH Pounder come Mo’at e Sigourney Weaver come Dr. Grace Augustine, con l’aggiunta di Michelle Yeoh come Dr. Karina Mogue, Kate Winslet come Ronal, Oona Chaplin come Varang e Jemaine Clement come Dr. Ian Garvin.