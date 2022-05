L'attore famoso per il suo ruolo in Sex Education sostituirà Jodie Whittaker dopo i tre speciali di fine anno

Ncuti Gatwa sarà il quattordicesimo Dottore in Doctor Who

L’attore ruandese-scozzese Ncuti Gatwa è stato scelto per il ruolo del quattordicesimo Dottore in Doctor Who. Gatwa è il secondo attore di colore ad assumere il ruolo iconico, dopo Jo Martin, che ha interpretato un’incarnazione sconosciuta del Dottore nella dodicesima stagione. Succederà all’attrice Jodie Whittaker, che è stata la prima donna ad assumere il ruolo, come protagonista della serie. La notizia è stata diffusa dall’account Twitter ufficiale della serie.

È sicuramente un sollievo per Gatwa che la notizia sia finalmente disponibile, dato che è da febbraio che stava mantenendo. La maggior parte del pubblico lo conoscerà per il ruolo di Eric in Sex Education di Netflix, al fianco di Asa Butterfield e Gillian Anderson. Di recente è stato anche annunciato che farà parte del film Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Gatwa probabilmente assumerà il ruolo nel prossimo anno, dato che Whittaker è destinata a finire il suo periodo come Dottore con tre episodi speciali quest’anno.

Questa mossa dovrebbe soddisfare i fan di Doctor Who, poiché anche Gatwa è un grande fan. Ha confermato che avrebbe interpretato il ruolo a modo suo e non ha specificato nessun attore in particolare quando gli è stato chiesto se avesse un preferito. Il suo enorme talento è stato un fattore primario nel suo casting e la sua “folgorante” audizione, anche se era l’ultima, ha assicurato ai direttori del casting di aver trovato il loro prossimo Dottore.

L’attore ha parlato del suo casting in una recente intervista sul red carpet con la BBC a Londra. Ecco cosa ha detto sull’assunzione di un ruolo così iconico:

“Sapevo [di avere il ruolo] da febbraio di quest’anno, quindi è stato complicato cercare di tenerlo nascosto perché ho una bocca molto grande. Ma l’ho fatto, l’abbiamo fatto e è davvero fantastico. È un vero onore. Questo ruolo è un’istituzione: è così iconico e significa così tanto per molte persone, incluso me stesso. Fa sentire anche tutti rappresentati e possono goderselo. Sono molto grato che mi venga consegnato il testimone e cercherò di fare del mio meglio.

Ncuti Gatwa diventerà il quattordicesimo Dottore, seguendo le orme di Whittaker in un altro incoraggiante passo verso la diversità e l’inclusione. Come l’attore stesso ha sottolineato, questo personaggio è così importante per così tante persone e, si spera, avere un attore di colore nel ruolo aiuterà più spettatori a immedesimarsi sullo schermo. I precedenti dottori hanno incluso Peter Capaldi (The Suicide Squad), Matt Smith (Morbius), David Tennant (Good Omens), Christopher Eccleston (Thor: The Dark World) e Paul McGann (Luther).