Good Omens: nuovi ingressi nel cast della serie di Neil Gaiman

Sono stati annunciati i nuovi ingressi nel cast della seconda stagione di Good Omens, la serie fantasy di Neil Gaiman per Amazon Prime Video in collaborazione i BBC Studios.

Michael Sheen e David Tennant torneranno nei loro ruoli rispettivamente dell’angelo Azraphel e del diavolo Crowley, e così come Derek Jacobi tornerà come Metatron. Il trio sarà affiancato dalla nuova arrivata Dame Siân Phillips (Dune).

In questa questa seconda stagione torneranno anche Mark Gattis, Steve Pemberton, Reece Shearsmith e Niamh Walsh, a cui si uniranno una serie di volti nuovi ​​tra cui Tim Downie (Outlander), Pete Firman (The Magicians), Andi Osho (I May Destroy You) e Alex Norton (Pirates of the Caribbean).

Il cast include poi altri nomi come Jon Hamm, Miranda Richardson, Maggie Service, Nina Sosanya, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda e Shelley Conn. Non è invece previsto che Benedict Cumberbatch e Francis McDormand tornino per la seconda stagione.

La seconda stagione di Good Omens non seguirà più l’omonimo romanzo scritto a quattro mani da Neil Gaiman e dal compianto Terry Pratchett (originariamente tradotto in Italia come Buona Apocalisse a tutti!). Nella serie, in sei episodi, verrà sviluppata la relazione tra i personaggi principali mentre viene introdotta una storia nuova di zecca piena di potenziale.

Lo show è attualmente in fase di sviluppo in Scozia e lo scrittore e produttore Neil Gaiman ha commentato così l’annuncio del nuovo casting:

“Siamo così entusiasti di essere riusciti a convincere così tanti attori favolosi a tornare nella famiglia di Good Omens. Alcuni di loro stanno riprendendo ruoli, altri interpretano personaggi completamente nuovi. E siamo altrettanto entusiasti delle persone che vengono per la prima volta nel team di Good Omens. Abbiamo un cast corale di talento straordinario e vedere cosa ci stanno regalando è un piacere quotidiano. Non vedo l’ora che anche il resto del mondo riceva questo piacere”.

Lo show ha sicuramente un cast eccellente, anche se è un peccato perdere Cumberbatch e McDormand nei panni di Dio e Satana. Sebbene sia stata annunciata a giugno 2021, non abbiamo ancora nessuna informazione sulla data di uscita della nuova stagione.