George Perez, leggendario autore Marvel e DC Comics, è morto a 67 anni

Il 6 maggio 2022 è morto George Perez, uno dei disegnatori che hanno fatto la storia dei comics USA tra la fine degli anni ’70 e la fine degli anni ’90, e oltre.

La famiglia ha comunicato la notizia attraverso i social il giorno dopo, e noi fan non possiamo fare altro che commemorare l’immenso talento di George Perez, morto all’età di 67 anni dopo che nello scorso dicembre aveva comunicato di avere un cancro terminale al pancreas e di aver rinunciato alle cure per passare gli ultimi mesi nel conforto dei suoi cari.

Il mondo del fumetto si è commosso e ha fatto sentire la sua vicinanza a Perez sin da subito, e negli ultimi mesi sono stati innumerevoli gli attestati di stima e di affetto da parte di colleghi e fan. George ha fatto a tempo a vedere e apprezzare il tributo che sia la Marvel che la DC gli hanno riservato il mese scorso sulle pagine dei loro albi.

Ripercorrere la carriera di George Perez è un lavoro improbo, ma basta ricordare il suo fondamentale apporto agli Avengers a fine anni ’70, firmando insieme a Jim Shooter un periodo indimenticato che comprende anche la storica saga di Korvac. Prima dei Vendicatori, in casa Marvel aveva contribuito alla creazione del prime supereroe ispanico-americano, la Tigre Bianca, e firmato storie memorabili dei Fantastici Quattro e di altri personaggi.

Dopo ad un memorabile ciclo di storie della Cosa su Marvel Two-In-One (con saghe memorabili come quella del Progetto Pegasus o quella della Corona del Serpente), alla DC ha firmato lo storico rilancio dei Giovani Titani, con New Teen Titans insieme a Marv Wolfman, con cui poi avrebbe firmato la storia più importante della casa editrice, Crisis on Infinite Earths.

Nel post-Crisis si incaricò di rilanciare Wonder Woman, ridefinendo tutta la mitologia dell’eroe amazzone, prima di tornare alla Marvel e firmare i primi capitoli di Infinity Gauntlet, la saga che anni dopo avrebbe posto le basi del successo del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver lanciato il supergruppo dell’Ultraforce, a cavallo dell’acquisizione della Malibu Comics e del suo Ultraverse da parte della Marvel, si occupò insieme a Kurt Busiek, del rilancio degli Avengers alla vigilia del nuovo millennio.

Il suo stile classico ma dinamico, ricco di attenzione ai particolari e all’espressività di tutti i personaggi presenti nelle sue tavole, hanno conquistato il cuore dei fani per decenni, e sicuramente ci mancherà da oggi in poi.