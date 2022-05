Probabilmente Satoshi Shiki non è un nome che risuona come quello di Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto o Kohei Horikoshi in Italia. Tuttavia in Giappone è un mangaka di altissimo livello. Infatti si è affermato moltissimo sul mercato dei manga e in Italia si è fatto conoscere con RIOT of the world.

Per chi non ha molta familiarità si tratta di un manga del 1998 pubblicato in Italia solo il 21 ottobre 2010. Tutti i capitoli nell’edizione italiana sono raccolti in 4 volumi.

Il mondo di Riot fonde diversi elementi legati alla fantascienza, fantasy e western. Le armi da fuoco sono accostate a pesanti armature fantascientifiche e il tutto è immerso in un’ambientazione fantasy colma di castelli, cattedrali e vasti deserti e praterie.

Il mangaka è anche conosciuto per essersi occupato del remake di un manga realizzato dal padre dei manga, Osama Tezuka. Il manga è Dororo e Hyakkimaru – La leggenda, serie anime andata in onda nel 2019.

Oggi annunciamo che il mangaka lavorerà su un nuovo manga!

Il numero di giugno della rivista Monthly Shonen Sirius di Kodansha ha rivelato che Satoshi Shiki lancerà un nuovo manga intitolato Akuma Kojo (La principessa demone) nel prossimo numero della rivista il 26 maggio.

Il manga adatta la storia originale di Biyori Harunohi. Avrà un primo capitolo di 82 pagine e avrà una pagina di apertura a colori.

Ma qual è la sinossi di questo manga? Per chi non ha familiarità rispondiamo a questa domanda come segue: