Kimba e Unico di Osamu Tezuka su Chili

Due classici in versione restaurata e un film inedito in arrivo sulla piattaforma streaming

Sanver Production Ltd ha annunciato l’arrivo sulla piattaforma streaming Chili di tre grandi film d’animazione tratti dai manga del maestro Osamu Tezuka, con protagonisti l’unicorno Unico e il leoncino bianco Kimba.

Si tratta di Kimba, i coraggiosi cambiano il futuro, Le fantastiche avventure di Unico (entrambi in versione integrale restaurata) e Unico nell’isola della magia (finora inedito in Italia). A partire dal 25 febbraio questi tre capolavori dell’animazione giapponese saranno fruibili a tutti i fan italiani con un nuovo doppiaggio italiano e con le tracce audio inglese e giapponese.

I trailer e le sigle di Kimba e Unico di Osamu Tezuka, in arrivo su Chili

Il primo film, intitolato Unico, fu distribuito in Giappone il 14 marzo 1981. Il lungometraggio narra delle avventure di Unico e della sua amicizia con Beezel, il piccolo diavolo della solitudine e Katy, una piccola gatta che desidera diventare un umana. Magia e mistero, s’intrecciano nella piccola vita di Unico l’unicorno. Il film venne doppiato in italiano e trasmesso su Rai 1 il 6 gennaio 1986 con il titolo Unico il piccolo unicorno: tuttavia l’edizione italiana era stata pesantemente accorciata a soli 60 minuti. Grazie alla Sanver Production LTD il film ritorna in Italia e nel mercato europeo in versione integrale con un nuovo doppiaggio italiano con il titolo: “Le fantastiche avventure di Unico”.

La canzone “Le fantastiche avventure di Unico” (S.Verduci – S. Arcadipane – S.Verduci) è cantata da Santo Verduci

In questo film Unico conosce Cherry e suo fratello che lavorano per il malvagio Kuruku. L’obiettivo del piccolo unicorno sarà quello di sconfiggere il folle Kuruku. Il secondo film inedito intitolato: Unico nell’isola della magia, arriva per la prima volta doppiato in Italia grazie alla Sanver Production Ltd. Per questa occasione sono state realizzate due sigle italiane cantate da Santo Verduci.

Kimba è un cucciolo di leone bianco, figlio dell’imperatore della giungla, Panja. Kimba è gentile con gli altri animali, però è un pessimo cacciatore, ha persino paura di saltare. A causa di questa sua debolezza, gli altri animali lo deridono. Koko, è l’unica che crede in lui e conosce le sue potenzialità.

Kimba e tutti gli altri animali vivono su un’isola creata dagli umani, con l’intento di preservare e salvare la natura. Questo progetto è guidato dal Dottor O’Donell e dalla Dottoressa Holloway. Oltre il gruppo di scienziati, su quest’isola vive un piccolo ragazzino di nome Kevin, che ha la capacità di parlare con gli animali. Il cucciolo di leone bianco e il piccolo umano vivranno una straordinaria avventura con tanti colpi di scena che conducono alla libertà.

La canzone “Kimba, i coraggiosi cambiano il futuro” (S.Verduci – S. Arcadipane – S.Verduci) è cantata da Santo Verduci