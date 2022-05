Jundo: tutte le uscite del mese di maggio 2022

Jundo ha rivelato da pochi giorni tutte le novità del mese di maggio, che saranno aggiunte passo dopo passo nel corso delle settimane. Sulla pagina Facebook della piattaforma digitale abbiamo avuto modo di spulciare le prossime uscite, che si prospettano davvero interessanti.

TUTTE LE USCITE JUNDO DI MAGGIO 2022!

A Proposito di Jundo!

Su Jundo Comics Shop i lettori potranno acquistare le versioni cartacee dei Jundo Original, il cui ricavato va interamente all’autore. Ad aprile su Jundo ci sono 98 opere per oltre 15000 pagine da leggere, il tutto a 1.99 euro al mese.

Jundo è nata da un team di 14 ragazzi under 30 – grazie alla vittoria del bando della Regione Lazio “Fondo per le startup culturali e creative” – con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo da un lato ai lettori di avvicinarsi a stili e generi diverse come i webtoon cinesi e coreani e dall’altro agli autori emergenti di arrivare sul mercato con i Jundo Original, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione.

Dal 2021, Jundo è la piattaforma digitale italiana per la lettura di webtoon e fumetti online sia italiani sia internazionali. Jundo è il partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtoon e intrattenimento di cui pubblica oltre 20 opere.

Vi ricordiamo che è disponibile il primo fumetto in edizione cartacea di Jundo! Un webtoon cinese davvero incredibile!

Ecco la sinossi di Of Machinaes & Beasts:

L’umanità è stata spazzata via. Ma dopo la fine del mondo che tutti noi conosciamo, ne è nato uno completamente nuovo.

Dai resti del genere umano nascono due nuove razze: i Cyborg, per metà umani e per metà macchine; e gli Spiriti Bestia, umani con caratteristiche animali, che i Cyborg chiamano “Ibridi” in maniera dispregiativa.

I Cyborg soffrono di una malattia, l’“Infezione cibernetica”, che lenta ma inesorabile tramuta gli arti e gli organi dei cyborg in componenti meccaniche, fino a trasformarli completamente in macchine senza coscienza.

Gli Spiriti Bestia, allo stesso modo, sviluppano sempre più, nell’arco della loro vita, caratteristiche di creature animali, fino a trasformarsi definitivamente in bestie vere e proprie.

Le due razze sono in continua lotta tra loro: i Cyborg fanno di tutto per catturare gli Spiriti Bestia e sfruttarli a loro piacimento come schiavi.

Hei Tong Shi, uno spietato assassino cyborg che odia tutto – tranne il sarcasmo – è costretto ad accompagnare un gruppo di Spiriti Bestia in una ricerca per ripristinare il mondo distrutto. Ma non è mai facile sfuggire al proprio passato. Chi erediterà la terra nella guerra fra

macchine e natura?