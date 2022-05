Disney+ ha recentemente creato una sezione speciale sul servizio streaming per dare ai fan la possibilità di prepararsi alla prossima serie di Obi-Wan Kenobi.

La collezione consiste in una selezione dei principali film e spettacoli televisivi canonici in cui appare Obi-Wan, compresi tutti i film prequel, la serie televisiva The Clone Wars, la serie televisiva Rebels, Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza, e il prossimo Obi-Wan Kenobi.

I due film originali rimanenti, L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, non sono inclusi nella collezione, dato che il personaggio non è presente, o almeno appare per poco senza donare nulla alla sua storyline centrale.

Questa raccolta di Star Wars è un modo conveniente per aiutare i fan a recuperare la storia del personaggio prima della serie spin-off Obi-Wan Kenobi.

La minaccia fantasma e L’attacco dei cloni mostrano entrambi la crescita di Obi-Wan nel ben più esperto Maestro Jedi visto in The Clone Wars e La vendetta dei Sith, mentre la breve apparizione di Rebels porta direttamente al suo ruolo di saggio eremita in Una nuova speranza.

Anche se non è chiaro perché L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi non sono inclusi, molto probabilmente questo è dovuto al fatto che Kenobi non è più vivo ed è stato presente solo ad alcune brevi scene in entrambi i film, come accennato in precedenza.

Tuttavia, i film e gli show televisivi inclusi nella collezione danno ai fan una rappresentazione più che completa del personaggio di Obi-Wan nell’universo di Star Wars. Con l’avvicinarsi della data di uscita di Obi-Wan Kenobi, i fan avranno tutto il tempo di usare la comoda collezione Disney+ per rivisitare il viaggio dell’eroe.

