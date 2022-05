Dragon Ball FighterZ: previsti dei cambiamenti sui alcuni personaggi

Dragon Ball FighterZ rappresenta uno degli ultimi prodotti videoludici che si ispirano alla storia di Goku e dei guerrieri Z.

Bandai Namco ha recentemente annunciato un aggiornamento. Questo aggiornamento ha lo scopo di bilanciare la potenza combattiva di un personaggio OP (over power).

Ma a quale personaggio ci si riferisce? Il personaggio in questione non è nessuno dei guerrieri Z ma Androide 21 in versione Grembiule da laboratorio. Si tratta di una variante di questo personaggio rilasciato attraverso l’ultimo DLC di Dragon Ball FighterZ.

Tutti gli appassionati sembravano molto interessati e incuriositi al punto da richiedere il personaggio da un po’. Quindi dopo la conferma di Androide 21, la reazione è stata positiva.

Tuttavia i fan avevano anche mostrato altri desideri legati a delle modifiche e pare che le loro richieste saranno soddisfatte.

Bisogna dire però che Bandai Namco non ha specificato nulla sulle modifiche in arrivo.

L’annuncio dell’aggiornamento in arrivo di Dragon Ball FighterZ arriva da Bandai Namco Esports. Sulla propria pagina Twitter rilascia una conferma sul fatto che sono al lavoro. Di seguito è possibile dare un’occhiata a quanto detto:

[#DBFZ]

We’re currently working on the game balance update, including the “Android 21 (Lab Coat)” DLC which was released on February 24, 2022.

The details of the release time will be announced at a later date.

We hope for your continued support of DRAGON BALL FighterZ.

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) May 2, 2022