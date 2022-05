Dragon Ball FighterZ avrà un nuovo aggiornamento. Tramite l’account Twitter ufficiale del gioco e Bandai Namco Esports ha rivelato che il team dietro DBFZ stava attualmente lavorando a un aggiornamento del bilanciamento del gioco, che avrebbe coperto anche il DLC recentemente rilasciato – Android 21 (Lab Coat).

Il post in questione dichiara le seguenti parole: “Stiamo attualmente lavorando ad un nuovo update volto a migliorare l’equilibrio del gioco, includendo anche il DLC ‘Android 21 (Lab Coat)’ che è stato rilasciato il 24 febbraio 2022. I dettagli sul tempo di rilascio saranno annunciati in un secondo momento. Speriamo nel vostro continuo supporto a DRAGON BALL FighterZ”.

We’re currently working on the game balance update, including the “Android 21 (Lab Coat)” DLC which was released on February 24, 2022.

The details of the release time will be announced at a later date.

We hope for your continued support of DRAGON BALL FighterZ.

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) May 2, 2022