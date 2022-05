My Hero Academia: guarda lo sketch di Bakugo e Kirishima

My Hero Academia è il manga che rientra sicuramente tra i top dieci, infatti la sua popolarità non si mette in discussione in quanto seguitissima, anche tra i lettori italiani.

Il mangaka non si è dimostrato abile soltanto nella realizzazione di scontri avvincenti, ma è riuscito soprattutto a creare dei rapporti tra i personaggi unici e originali.

Prendiamo come esempio Katsuki Bakugo. Nonostante il suo aspetto pungente, ha colpito non solo tantissimi appassionati della serie ma anche uno degli assistenti di Horikoshi.

Proprio l’assistente stesso sul proprio account Twitter ha realizzato degli sketch interessanti che ritraggono Bakugo e Eijiro Kirishima. Di seguito è possibile darci un’occhiata:

Entrambe le illustrazioni sono realizzate in bianco e nero. Nella prima possiamo vedere Bakugo e Kirishima mentre oziano fuori in un abbigliamento molto carino e inaspettato se pensiamo ai due personaggi.

Nella seconda illustrazione invece, l’assistente di Horikoshi immagina i ragazzi in abiti autunnali come lascia dedurre quella che deve essere una bandana, indossata da Kirisima.

Il look casual si adatta alla coppia e, onestamente, Bakugo appare molto bene con la fascia che avvolge i capelli.

Questi schizzi sono così singolari per via del personaggio di Bakugo che tutti gli appassionati conoscono.

Non è uno che mostra i suoi veri sentimenti. Al contrario a Bakugo piace mantenere un muso pungente, ma Kirishima è uno degli unici ragazzi della Classe 1-A che riesce a capirlo.

In effetti lui ha la capacità di sfondare persino quei muri che nemmeno Izuku riesce a distruggere. Quindi, quando si tratta di questi eroi, rispondono sempre in modo positivo

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen disegnato dal talento di Kohei Horikoshi. Questo manga è ambientato in un mondo dove i personaggi principali sono dotati di poteri speciali, i cosiddetti quirk, attraverso i quali riescono ad ambire alla carica di eroi.

Il manga però si concentra su Izuku Midoriya che fin da bambino sogna di diventare un eroe come All Might, tuttavia nasce senza poteri.

In Italia il manga viene distribuito da Star Comics la cui prima edizione risale al 3 febbraio 2016.