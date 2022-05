Editoriale Cosmo: tutti i fumetti in uscita a maggio 2022

UN ALTRO TASSELLO INDISPENSABILE PER RICOSTRUIRE LA CARRIERA DELL’AUTORE CATALANO. Dopo la saga di Torpedo, Jordi Bernet (Cicca Dum Dum, Chiara di Notte, Kraken) viene affiancato dal geniale sceneggiatore Enrique Abuli per l’edizione in un unico volume di tre storie apparse originariamente in albi singoli e finora presentate solo su rivista in Italia.