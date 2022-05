Sonic Origins, la raccolta in uscita il prossimo 23 giungo per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, non ha ancora una conferma ufficiale per quanto riguarda un’edizione fisica del gioco. SEGA è consapevole di questa mancanza.

L’uscita si sta avvicinando velocemente, e per quanto molti fan siano eccitati per questa imperdibile collezione 4-in-1 degli storici giochi della saga, c’è ancora una domanda che continua a spuntare tra i videogiocatori: ci sarà un’edizione fisica? Magari anche da collezione?

La social media manager di Sega of America, Katie Chrzanowski, ha toccato ancora una volta l’argomento nell’ultimo livestream ufficiale di Sonic su YouTube, ribadendo come un’uscita fisica non sia al momento prevista.

La buona notizia è che il team è “consapevole” della richiesta di una versione fisica, quindi molto probabilmente avremo delle notizie a breve al riguardo, che siano negative o positive.

“Non ce n’è una in programma al momento, ho visto un sacco di commenti che ne chiedevano una, quindi il team è stato messo al corrente di questo, c’è una richiesta molto alta per una versione fisica e cercheremo di fare il possibile”.

A few Sonic Origins FAQs:

▶️ It will be on Steam! Store page coming this morning.

▶️ The animations are in all versions of the game! They were made by @sega and @powerhouseanim.

▶️ Digital only. No plans for physical at the moment. — Katie – MiniKitty (@KatieChrz) April 20, 2022

D’altronde sempre la stessa fonte ha confermato tramite un post Twitter, che al momento dell’annuncio ufficiale avvenuto settimane fa, non ci sarebbe stata una versione fisica per Origins e per questo il pubblico spinge su questa domanda.

Inoltre è possibile prenotare la versione Deluxe del gioco, che conterrà tantissime missioni aggiunte e degli extra riscattabili in game molto divertenti ed interessanti.

Sonic Origins è una prossima compilation di videogiochi di Sonic the Hedgehog di Sega. È dotato di remaster dei primi quattro giochi di piattaforma della serie Sonic originariamente rilasciato per il Sega Genesis e il Sega CD: Sonic the Hedgehog (1991), Sonic the Hedgehog 2 (1992), Sonic CD (1993) e Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles (1994).

I giochi sono giocabili nel loro formato originale e in un nuovo formato widescreen che rimuove le vite. Origins aggiunge ulteriori modalità di gioco e missioni, che permettono ai giocatori di sbloccare contenuti in un museo di gioco.

Origins è stato concepito dopo l’uscita del film Sonic 2020; a causa dell’afflusso di nuovi fan, il capo del Sonic Team Takashi Iizuka ha voluto rendere i vecchi giochi di Sonic disponibili su hardware moderno.

È stato sviluppato principalmente da Sega, anche se Simon Thomley, che ha lavorato su Sonic Mania (2017), ha sviluppato il remaster di Sonic 3 & Knuckles. Origins è previsto per l’uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S il 23 giugno 2022, il 31° anniversario della serie.