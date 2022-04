La collezione immensa dedicata a Sonic the Hedgehog di un fan, ha stabilito un Guinness World Record come la più grande collezione del mondo dedicato al celebre porcospino blu.

Il primo leggendario capitolo dedicato all’icona indiscussa di SEGA è uscito nel 1991, e il franchise è diventato uno dei più grandi al mondo, con un sacco di merchandising disponibile per i fan e appassionati più accaniti.

Il celebre personaggio è un’icona assoluta del mondo videoludico, ed ha accumulato un enorme seguito di fan nei tre decenni dalla sua introduzione nel 1991.

Il porcospino blu di Sega grazie al suo design è immediatamente riconoscibile, dato cha attraverso le generazioni di tutto il mondo è stato presente in oltre 100 giochi che vanno dalle sue origini come platform 2D, alle voci 3D e persino ai giochi sportivi che vedono il personaggio insieme ad un’altra icona, Mario, affrontare i giochi olimpici.

A tal proposito, un devoto fan del franchise, Barry Evans, ha accumulato 3.050 oggetti di Sonic the Hedgehog in una collezione riconosciuta dal Guinness World Records come la più grande collezione di memorabilia di Sonic the Hedgehog al mondo.

Evans è stato presentato con il record mondiale il 1 marzo 2022, e recentemente ha postato su Reddit sotto il nome di sonic1992, il suo certificato, di fronte a quello che è presumibilmente una frazione della collezione.

Gli oggetti di spicco dietro Evans includono una moltitudine di peluche, statue e persino una chitarra a tema. I fan si sono congratulati in massa con Evans per il record mondiale, con il post su Reddit che ha ricevuto oltre 12.000 voti al momento della scrittura.

Con la recente uscita del secondo capitolo del film, una serie animata in 3D Sonic Prime che verrà lanciata su Netflix, e le prossime uscite di giochi che includono il primo open-world del franchise, Sonic Frontiers, così come la collezione Sonic Origins, annunciata di recente.

La prossima remaster conterrà versioni riviste di Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, offrendo un modo per i fan dei classici di sperimentarli ancora una volta.

Recentemente è stato annunciato dove sarà presente in maniera digitale il capitolo due del film dedicato.