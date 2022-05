Tra le uscite Planet Manga del 5 Maggio 2022 troviamo il primo volume di Sidooh e i nuovi volumi di Citrus+ e Bundo Stray Dogs Beast.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 5 Maggio 2022. Vi ricordiamo che potete leggere gli annunci fatti al Napoli Comicon qui, insieme a tutte le uscite di Maggio e di Giugno.

Panini: le uscite Planet Manga del 5 Maggio 2022

Sidooh 1

7,00 €

Autori: Tsutomu Takahashi

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Sidooh: Sunrise #1

Rilegatura: Brossurato

1855, ultimi anni dell’epoca Tokugawa. Il Giappone sta vivendo un periodo socialmente e politicamente instabile. Due orfanelli, Shotaru Yukimura e Gentaru Yukimura lottano per sopravvivere in questi anni terribili. Unica loro risorsa la spada ereditata dal padre deceduto e le parole pronunciate dalla madre in punto di morte: intraprendere la “via del guerriero”, SIDOOH! Torna Tsutomu Takahashi, già apprezzato autore di “Tetsuwan Girl”.

Citrus 3

7,00 €

Autori: Saburouta

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Citrus#3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Un’amica d’infanzia entra in scena e destabilizza il già delicato rapporto tra Mei e Yuzu. Cosa vorrà da quest’ultima la maliziosa (a dir poco…) Matsuri? Il Natale è l’occasione perfetta per condividere intensi momenti, ma l’ultima arrivata sta portando un bel po’ di trambusto… Due neo-sorelle. Una stanza da letto. Una passione segreta.

Citrus+ 2

7,00 €

Autori: Saburouta

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Citrus+ 2

Rilegatura: Brossurato + sovracover

AH, L’AMORE!

Quanto è difficile esprimere i sentimenti, e comprenderli. Se Yuzu sembra sempre camminare sulle nuvole e non avere questo genere di problemi, a Mei appare tutto troppo complicato, anche solo pronunciare le parole “ti amo”.

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 21/25 Pieno

24,50 €

Autori: Hajime Isayama

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: L’attacco dei giganti 21/25

Rilegatura: Brossurato

QUINTO COFANETTO DELLA SERIE MANGA E ANIME DI CULTO IN TUTTO IL MONDO

La feroce battaglia dell’Armata ricognitiva contro Reiner, Berthold e il gigante bestia continua. Elvin e Armin hanno messo in gioco la vita, ma basterà il loro sacrificio per far scoprire all’umanità i segreti del padre di Eren?

Plunderer 19

Manga Saga 65

4,90 €

Autori: Suu Minazuki

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 13X18

Contiene: Plunderer 19

Rilegatura: Brossurato

I nostri eroi si trovano ad affrontare la perversa Firenda, che ha usato e calpestato chiunque le si parasse davanti. Ma né Jail né gli assi dispongono della potenza necessaria per affrontare il suo count stratosferico e i suoi schiaccianti poteri.

Shy 4

Manga Fight 54

5,20 €

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Shy 4

Rilegatura: Brossurato

PERCHÉ SPIRITS NON RIESCE PIÙ A USARE I POTERI?

La risposta è nel crudele legame che unisce una figlia alla madre. Un flusso di ricordi fa da cornice allo scontro che culmina nella vera ragione per cui Spirits è diventata un’eroina. Una risposta che colpirà dritto al cuore…

Bungo Stray Dogs Beast 2

4,90 €

Autori: Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs Beast 2

Rilegatura: Brossurato

NESSUNO HA IL CUORE PIÙ NERO DI AKUTAGAWA

Al mattino, invece di fare colazione, si gode la sensazione di sciagura che si respira nell’aria. Il primo desiderio di Akutagawa è uccidere. I tragicomici tentativi dell’Agenzia di portarlo sulla retta via avranno buon esito?

Blue Lock 9

7,00 €

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Blue Lock 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UNA SCELTA CRUCIALE PER L’ASSETTO DELLA SQUADRA

Il team di Isagi, Nagi e Baro può compiere un importante passo verso il superamento della Second Selection. È il momento di una decisione che porterà i giovani attaccanti a sfidare i Top 3 del Blue Lock per prendersi la rivincita.

Bleach – Can’t Fear Your Own World 1

12,90 €

Autori: Tite Kubo, Ryohgo Narita

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Romanzo

Pagine: 304

Formato: 11.2X17.5

Contiene: Bleach Can’t fear your own world

Rilegatura: Brossurato + sovracover

IMPERDIBILE PER TUTTI I FAN DELLA SAGA CULT DI BLEACH! Il romanzo che narra gli avvenimenti successivi alla fine della serie dedicata al mondo degli shinigami, gli dei della morte. La ricostruzione della Soul Society, un nuovo mistero e, forse, una nuova guerra all’orizzonte…