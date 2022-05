One Piece: parliamo delle probabili taglie dei Mugiwara dopo Wano

In One Piece, le taglie sono più di un semplice sistema per quantificare il denaro – determinano quanto una persona sia una minaccia per il governo mondiale. Dopo tutto quello che i Mugiwara hanno fatto, stanno finalmente diventando il gruppo di pirati di fama mondiale che sono sempre stati destinati ad essere, ma non si fermeranno qui con le taglie.

Quando l’Arco di Wano finirà e il mondo scoprirà che la Ciurma di Cappello di Paglia hanno contribuito a sconfiggere due Imperatori del Mare, le loro taglie andranno sicuramente alle stelle.

Ma esattamente a quanto potrebbero aumentare le loro future taglie?

Dopo aver sconfitto Doflamingo nell’arco narrativo di Dressrosa, ogni taglia della Ciurma è stata aumentata di almeno 50 milioni, indipendentemente dalle loro imprese.

Dal momento che i pirati hanno aiutato a sconfiggere due equipaggi dell’Imperatore, ognuno di questi spettacoli gli ha fruttato un aumento di 100 milioni di berry, per un aumento totale di 200 milioni.

Luffy: 4,056,000,000 di Berry

Luffy ha sfidato e combattuto Big Mom e attualmente potrebbe anche abbattere Kaido e quando accadrà, la sua taglia raggiungerà cifre spropositate.

Kaido stesso ha una taglia di 4,6 miliardi, ma è improbabile che Luffy sia in grado di superare quel numero, dato che ha avuto molto aiuto nella battaglia ed è stato messo fuori combattimento più volte.

Naturalmente, questi dettagli potrebbero essere distorti da Big News Morgans, e il giornale potrebbe mentire sul fatto che si tratta di un uno contro uno, il che aggiungerebbe sicuramente di più alla sua taglia per accrescere anche la leggenda.

Tuttavia, il fattore più importante che sancirà l’aumento effettiva della taglia di Luffy, e capire se il Governo Mondiale scoprirà o meno che il protagonista ha risvegliato il suo frutto.

Hanno già tentato di assassinarlo per evitare che ciò accadesse, ma al momento, l’ultimo agente CP0 su Onigashima deve ancora riferire che il tentativo è fallito. Se e quando lo scopriranno, è possibile che Luffy diventi l’uomo più ricercato al mondo, superando persino suo padre.

Il minimo della taglia di Luffy per la fine di Wano è di quattro miliardi.

Zoro: 1,340,000,000 di Berry

Zoro ha battuto molti avversari su Wano, e ha anche lasciato una cicatrice a Kaido durante il suo combattimento sul tetto, ma il momento decisivo dell’arco per lui è stato battere King. Quando Luffy ha sconfitto Katakuri, il braccio destro di Big Mom, su Whole Cake Island, la sua taglia è aumentata di un miliardo.

Anche se è possibile che parte di quell’aumento provenga dalla sconfitta di Cracker, Katakuri era il secondo in comando di un Imperatore del Mare. Ora che Zoro ha sconfitto il braccio destro di Kaido, è probabile che la sua taglia salga di un importo simile – o forse solo un po’ di più per farlo tornare sopra un certo chef.

Nami: 266,000,000 di Berry

Il più grande contributo di Nami nella saga di Wano finora è stato quello di abbattere Ulti. Anche se Big Mom ha fatto la maggior parte dei danni, Nami ha assestato il colpo finale, e di solito è quello che conta quando si tratta di aumentare le taglie.

Oltre ai 200 milioni, otterrà un ulteriore aumento di 50 milioni di berry per aver battuto un membro del Tobbi Roppo.

Usopp: 400,000,000 di Berry

Usopp non ha avuto un evento significativo durante la saga Onigshima, e quindi a tal proposito non possiamo stilare nessuna ipotesi. A meno che non cambi qualcosa, probabilmente otterrà un aumento di base solo per essere un Cappello di Paglia.

Sanji: 1,330,000,000 di Berry

Come Zoro, Sanji ha sconfitto un All-Star dei Pirati delle Cento Bestie. Queen era infatti un altro uomo da un miliardo di berry, quindi questo probabilmente gli farà guadagnare un bonus di circa un miliardo.

Tuttavia, è probabile che finisca di nuovo sotto la taglia di Zoro, se non altro per continuare la gag della loro continua competizione su chi è più forte.

Chopper: 200 Berry

Per quanto Chopper meriti di ricevere una vera taglia per una volta, è difficile immaginare che Oda non continui la tendenza a far valere poco la renna parlante.

La taglia aumenta di 50 Berry ogni volta, ma due Imperatori stanno per cadere, quindi la sua taglia potrebbe raddoppiare, anche se il numero è sempre misero.

Robin: 630,000,000 di Berry

Dietro Luffy, Robin potrebbe essere la persona più pericolosa per il Governo Mondiale. Sia gli sforzi della CP0, sia quelli dell’Alleanza dei Pirati Big Mom e Kaido per catturarla hanno chiaramente dimostrato il suo valore.

Tutto questo, più il fatto che ha sconfitto un membro del Tobi Roppo, significa che la sua taglia probabilmente salirà alle stelle, questa volta probabilmente di 500 milioni.

Franky: 344,000,000 di Berry

Franky era un altro Mugiwara che ha fatto fuori un membro di Tobi Roppo. Questo gli darà un aumento di 250 milioni che, sfortunatamente per lui, lo mette ancora sotto Dio Usopp. La vera domanda, comunque, è se Franky avrà una nuova foto o se il Generale Franky rimarrà sul poster dei ricercati ancora per un pochino.

Brook: 283,000,000 di Berry

Il musicista dei Cappello di Paglia non ha ottenuto un ruolo importante nella saga. Era con Robin quando ha sconfitto Black Maria, ma ha lasciato il combattimento mentre lei risolveva la situazione.

Meritava un aumento della taglia dopo la sua performance stellare nell’arco “Whole Cake Island”, ma un aumento di 200 milioni di berry gli farà sicuramente brillare gli occhi (anche se non ne ha).

Jinbei: 688,000,000 di Berry

Il nuovo Cappello di Paglia è arrivato tardi a Wano, ma ha certamente fatto la sua parte sconfiggendo Who’s-Who e aiutando a spegnere il fuoco nel castello. Questo dovrebbe fruttargli un solido aumento di 250 milioni di berry valutando anche la valenza del pirata famigerato.