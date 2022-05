One Piece Story: a chi si è ispirato Oda per creare il leggendario Gol D. Roger?

Con One Piece Story introduciamo una nuova rubrica, dove andremo a sviscerare tutte le ispirazioni della mitologia e delle leggende piratesche che hanno ammaliato, conquistato e ispirato il maestro Oda, attraverso il testo e le immagini che attestano tali dichiarazioni.

I personaggi discussi in questa sede sono realmente esistiti e sono stati d’aiuto all’autore di One Piece nel delineare la sua opera!

Henry Every, il re dei pirati!

Come ben sappiamo il concetto di re dei pirati è stato diffuso proprio da One Piece, visto che nel manga facciamo la conoscenza di Gol D. Roger, personaggio storicamente ispirato da Henry Every, il vero re dei pirati che fece tremare l’intero mondo, proprio come il citato e famigerato pirata creato dal sensei.

Henry Every, o anche Avery, era un pirata inglese vissuto tra il 1659 e il 1717. L’impresa che impresse il suo nome nella leggenda riguardava un assalto suicida a un convoglio appartenente al Gran Moghul, insieme ad altri 5 capitani, destabilizzando un’intera nazione.

Questa incredibile manovra permise a Avery di diventare il pirata più ricco al mondo e proprio per questo gli fu affidato l’epiteto di re dei pirati.

Come accennato si trattava di un vera e propria missione suicida, dato che quest’ultima consisteva nell’assaltare un intera flotta di navi mercantili insieme alla relativa scorta. Come se non bastasse la flotta apparteneva al Gran Moghul, imperatore dell’India discendente diretto di Gengis Khan, un altro guerriero leggendario.

Come anticipato, per compiere l’ardua impresa Henry Every fece un’altra manovra mai vista prima: riuscì a forgiare una solida alleanza pirata, cosa veramente complessa e rara a quei tempi. 5 pirati infatti si unirono all’impresa, insieme alle loro rispettive ciurme:

Tew, sulla Amity e 60 uomini al suo seguito;

sulla e 60 uomini al suo seguito; Joseph Faro , con la sua Portsmouth Adventure e altri 60 uomini;

, con la sua e altri 60 uomini; Richard Want sulla Dolphin con 60 uomini di equipaggio;

sulla con 60 uomini di equipaggio; William Mayes a bordo della Pearl con circa 40 uomini;

a bordo della con circa 40 uomini; Thomas Wake con la Susanna e 60 uomini al seguito.

All’alleanza si unì successivamente la nave di Avery, la Fancy, che contava un incredibile numero di 150 pirati. Il re dei pirati fu eletto Ammiraglio e quindi si trovò a guidare la bellezza di 400 uomini, impresa che ovviamente lo rese ricco e leggendario.

Questo a tutti gli effetti fu la prima e forse l’unica grande alleanza di tutta la storia della pirateria.

Le conseguenze furono devastanti e i danni incalcolabili visto che parliamo di uno degli attacchi più prolifici e impattanti di tutta la storia della pirateria. Rimangono sconosciuti gli eventi finali della vita del leggendario pirata, e ancora oggi non sappiamo cosa fece Avery con il bottino; esistono delle ipotesi e leggende al riguardo, ma lasciamo gli approfondimenti a qualche altro articolo.

Le vicende postume all’attacco trascinarono Avery in un vortice di ansia e solitudine, dato che il suo nome era evocato da tutto il mondo, desideroso di donargli la punizione che meritava. Inutile dire che per i pirati fu una vera e propria leggenda e il valore del suo nome è narrato ancora oggi, proprio come stiamo facendo anche noi.

Per approfondimenti vi invitiamo a leggere The King of Pirates, di Daniel Defoe, fonte a cui abbiamo attinto anche noi per narrarvi queste gesta.

Gol D.Roger, il re dei pirati in One Piece!

Non serva che vi racconti nel dettaglio la storia del leggendario Gol. D. Roger, visto e considerato che i paragoni sono automatici se si è letto con attenzione la storia del personaggio a cui Oda si è ispirato. Dalle immagini che avete potuto visionare, notate che Roger è simile a Avery già nell’aspetto, insieme al fatto che entrambi sono diventate delle leggende, sia fuori dal loro tempo che nella vita reale.

L’incredibile assalto, la singolare alleanza e l’urlo leggendario proveniente dalla sue gesta, sancisce Gol D. Roger come il personaggio immaginario più similare a Henry Every, considerando anche il fatto che tutto il mondo voleva la sua testa, per via delle sua gesta e dell’accumulo spropositato di denaro.

La cosa che più accomuna i due però è proprio il nome leggendario. Avery proprio come Roger è ufficialmente entrato nella leggenda, e nel mondo dei manga il celebre personaggio creato da Oda, proprio come One Piece ha fatto lo stesso, ponendo i canoni per il futuro, attingendo con rispetto e ricerca da un passato crudo, nascosto e senza tempo.