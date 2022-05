Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana – Dal 2 all’8 maggio 2022

Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che copre fino all’8 maggio 2022 ovviamente. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Julia 284 – Ancora una volta

L’uomo, a bordo della sua auto, finisce in fondo a un burrone. Julia esclude l’incidente e il suicidio. Sul luogo della tragedia si trovano pochi indizi, ma c’è un’impronta, una scarpa femminile.

Cliff Coleman, quarantadue anni, tre figli piccoli e un quarto in arrivo, agente immobiliare nell’impresa di famiglia. Una vita tranquilla troncata all’improvviso.

Zagor 682 – Ombre su Golnor

Così lo Spirito con la Scure e l’inseparabile Cico decidono di tornare a Golnor per combattere contro una minaccia che credevano di avere sconfitto per sempre. Il primo avversario che dovrà affrontare è il suo amico Lupo Solitario, colpito dalla stregoneria del Nemico.

“Il Signore Nero è tornato!”. Una coraggiosa giovane elfa affronta il lungo viaggio fino a Darkwood, attraversando quello che per il suo popolo è un “paese di fantasia”, per portare questo terribile messaggio a Zagor il prode, amico e difensore della sua terra.

Storia del West 38 – La notte dei vigilanti

Sino a che organizzano il grande colpo: l’assalto a un treno. Peccato che a bordo vi siano anche Bill Adams e Pinkerton, e che Bill non abbia proprio gradito che gli venisse rubato l’orologio, unico ricordo del padre.

I cinque fratelli Reno hanno passato gli anni del conflitto depredando e uccidendo nelle file dei guerriglieri, a guerra finita hanno continuato la carriera criminale. La loro base è a Seymour, in Indiana, dove spadroneggiano e assoldano scagnozzi per infoltire la banda.

Dampyr 266 – Nel nome del figlio

Inizia da questo numero una saga in quattro albi che, con l’avvicendarsi ai pennelli di alcuni dei maggiori disegnatori della serie, ci riporterà alle origini della leggenda: dalla Guerra dei Trent’anni alla Seconda Guerra Mondiale e al conflitto civile nei Balcani, il progetto di Draka senior di mettere al mondo un figlio trova compimento dopo l’incontro con Velma, una ragazza bosniaca… E il piccolo Dampyr cresce accudito da tre zie molto singolari.

Il Confine. Ritorno

Dopo settimane di estenuanti ricerche, finalmente dalle profondità dei boschi riemergono le figure delle ragazze e dei ragazzi scomparsi, ma le loro vite sono spezzate e la loro mente è altrove. La felicità degli abitanti del piccolo paese al confine tra l’Italia e la Francia lascia quindi il posto a una strana inquietudine: per quale motivo la montagna non ha restituito tutti i loro figli perduti, ma soltanto alcuni?

Super Tex 7 – Un tragico destino

Tex e Carson si recano a Buffalo per catturare Four Bears, un feroce indiano a capo di una banda di ladri di cavalli, colpevole dell’uccisione di oltre venti persone. Le tracce li conducono alla fattoria di Lon Nolan, padre adottivo dell’indiano ribelle, ma arrivano tardi: l’uomo è morto nell’incendio del ranch, appiccato dal pellerossa. Ai due pards non resta che rimettersi sulle sue tracce.