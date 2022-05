Jujutsu Kaisen: come si creano validi villain? La spiegazione del mangaka

Il mangaka della serie Jujutsu Kaisen ha dimostrato, e continua a farlo, il suo talento indiscutibile. Recentemente ha cercato di spiegare qual è il processo attraverso il quale è riuscito a creare i villain per la serie manga.

La serie manga di Gege Akutami ha raggiunto un successo incredibile, acquisendo un seguito notevole anche in Italia. Negli ultimi due anni poi si è affermato ulteriormente anche perché, come accade spesso, l’adattamento anime ha fatto la sua parte importante.

Ciò che ha colpito i fan non è proprio l’elemento di novità dei personaggi, in quanto, riesce a vedere le influenze di altri mangaka. Ad esempio, Yuji acquisisce un maledizione devastante mangiando il dito di Sakuna. Questo potrebbe ricordare Rufy che mangia il frutto del Diavolo.

Tuttavia quello che colpisce è come la serie scuote alcune delle formule di franchise d’azione più comuni. Allo stesso tempo però aderisce ad alcune di queste caratteristiche. In questo modo il mangaka ha mostrato un nuovo tipo di storia.

In un’intervista speciale nell’ultimo numero della rivista Jump GIGA al mangaka Gege Akutami è stato chiesto come la serie abbia antagonisti molto avvincenti per i fan nonostante le loro intenzioni siano malvagie.

Di seguito è possibile leggere parti dell’intervista di Gege Akutami grazie all’insider soukatsu_, che ha pubblicato sulla propria pagina Twitter:

quick English translation of a new interview with Akutami Gege in the Jump GIGA 2022 Spring issue! he explains this thought process behind developing antagonist characters pic.twitter.com/Ss401bySg8 — J @ 5️⃣包帯楽園 (@soukatsu_) May 1, 2022

Nella paragrafo iniziale del post si legge il quesito, la cui traduzione è la seguente:

Jujutsu Kaisen ha molti personaggi che lasciano un segno forte e nonostante siano nemici, hanno un certo appeal. Ci spieghi per piacere a cosa pensa quando disegna questi personaggi per renderli sia minacciosi che attraenti per i lettori.

Di seguito la traduzione della risposta del mangaka:

Non c’è motivo di renderli compassionevoli. Quello che è vitale è fare in modo di mostrare chiaramente perché il personaggio si scontra contro le convinzioni del protagonista. È facile dare una ragione dietro atti irrazionali, ma è molto difficile tradurli in principi su cui il personaggio agisce.

Nell’intervista il mangaka fa l’esempio di Choso che combatte solo per i suoi fratelli. Finisce per attaccare Yuji, per aver ucciso i suoi fratelli. Successivamente attacca, però, Kenjaku perché percepisce una connessione con Yuji considerandolo un fratello. Ecco che così si può ben capire la spiegazione di Gege Akutami.

Jujutsu Kaisen: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018.

A partire dal mese di luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

La serie è il sequel de L’istituto di arti occulte di Tokyo. È una serie mensile di quattro capitoli, successivamente pubblicata sotto forma di volume con il titolo Jujutsu kaisen 0 a dicembre 2018.