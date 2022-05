Esce in sala Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dal 4 maggio in sala.

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia (qui la nostra recensione), l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le dichiarazioni dalla conferenza stampa

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

Sam Raimi

Benedict Cumberbatch

Elizabeth Olsen

Rachel McAdams

Benedict Wong

Xochitl Gomez

Michael Waldron

Kevin Feige

A parlare per primo è

2002 Young Producer si sente davvero fortunato Feige

Iron Man film Sam Raimi ero a Spider-Man il padrino dei supereroi Marvel al cinema

tecnologia è cambiata e mi ha reeso molto più facilità nella comuncazione è stato proprio Zoom l’altra cosa che non è cambiata è avere grandi attori come questi due , la più cosa importante è che trasmettano umanità come fanno questi due pur essendo superereoi

versioni alternate dei propri personaggi conoscono nel multiverso e questi attori li conoscono così bene questi eprsonaggi che per loro anche cambiare poco è stato così naturale

ora sei proprio parte del MCU hja un conflitto come rroe ed è l’u,manità che fa tornare glin spettatori capisce che non può più essere quello che il controllo e deve collaborare con gli altri essere un adulto guardiano

Elizabeth Olsen con WandaVision ho potuto esplorare tantissimi emozioni che al cinema non avevo potuto, ma qui siamo a un’ulteriore livello. Non so chi vincerebbe fra noi due come stregone, no in realtà lo sappiamo…

America Chavez: queste persone sono davvero potenti, benedict l’importante non è il potere ma come si usa

è un film molto adulto e quindi ho dovuto mantenere la giovinezza del personaggio ma anche la sua resilienza oltre che leggerezza. 14 anni meno che nei fumetti che ha aiutato Michael Waldron nella sceneggiatura

mi sono avvicinata soprattutto a Lizzy – stalkering – Benedict lo facevamo tutti

ci siamo attenuti al titolo e abbiamo risolto dice Kevin (ridono)

Wong Cinematic Universe benedict concorda da fan dei fumetti che collezionava fumetti è un sogno poter recitare in questi film miglior momento nerd sul set

Raimi abbiamo dobuto calcolare tutto quello che sanno tutti i personaggi dai film precedenti come dal film precedente cosa sa Strange del Multiverso se lo ricorda

Benedict interpretiamo tutti molti ruoli in realtà e quindi è stato naturale esplorare altri aspetti del proprio personaggio che è sempre lui ha solo fatto scelte diverse. mi sono divertito tantissimo a cambiare look e a cambiare atteggiamento pur rimanendo Strange.

Elizabeth esploriamo questa sicurezza che non avevamo ancora esplorato prima perché lei non l’aveva

Kevin non sa come fa a tenere tutto sotto spoiler faccio del mio meglio e anche le persone che lavorano con me

interpretare l’avvocato del mio personaggio Elizabeth difendere la sua prospettiva di Wanda

Sam Raimi cercare di difendere i propri ideali da Waldron a Olsen

Feige l’MCU rappresenta il mondo là fuori e il gender non rappresenta una persona cioè non solamente quello

Wong è bello vedere la sua

sam raimi è stato emozionato dal poter portare l’horror nel MCU da quando Kevin l’ha annunciato

Waldron abbiamo visto Strange crescere come stregone come Wanda e Wong che ora è Steegone Supremo sono tutti al massimo del loro potenziale magico

troviamo Wanda in un momento di è tutto connesso con WandaVision e con altre Docot STranbge

Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

Il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio nelle sale italiane. Per prenotare i biglietti, accedere al sito: https://www.disney.it/film/doctor-strange-nel-multiverso-della-follia