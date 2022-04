Yamcha è ufficialmente l’eroe più deludente di tutta la storia di Dragon Ball

l livello di delusione di Yamcha ha raggiunto un massimo storico nel franchise di Dragon Ball, dato che ora crede di essere il più grande artista marziale del mondo in Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission.

Quasi ogni arco di Dragon Ball dopo l’introduzione di Yamcha è servito solo ad umiliare e deteriorare ulteriormente il suo personaggio. Yamcha è stato notoriamente il bersaglio di molte battute in tutto Dragon Ball, e anche la sua posa di morte è diventata una parte iconica del franchise.

Quando Yamcha è stato introdotto per la prima volta nel capitolo 7 di Dragon Ball, ha rappresentato una minaccia significativa per Goku, Oolong e Bulma a causa della sua abilità nelle arti marziali e la padronanza delle armi.

Yamcha è stato il primo avversario a spingere veramente Goku ai suoi limiti. Il potente e temibile Wolf Fang Fist era più che capace di sbattere Goku attraverso i pilastri di pietra con poco sforzo. Sfortunatamente, le cose sono andate in discesa da Yamcha quasi immediatamente.

Anche nell’arco in cui è stato introdotto, è stato continuamente messo in scenari in cui il suo bavaglio di avere paura delle donne gli avrebbe causato grave imbarazzo.

In Dragon Ball Z, Yamcha muore notoriamente mentre combatte un solo Saibaman, cadendo preda del suo attacco kamikaze. Per il resto della serie, Yamcha non ha praticamente nessun combattimento significativo, e rimane indietro rispetto agli altri terrestri, compresi Tenshinhan e Crillin.

In Dragon Ball Super, Goku non prende nemmeno in considerazione Yamcha per il Torneo del Potere, prendendo addirittura il Maestro Roshi al suo posto. Essere costantemente messo in disparte deve aver preso un pedaggio sul guerriero, perché ad un certo punto lungo la linea, Yamcha diventa chiaramente delirante sulle sue stesse capacità.

In Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission capitolo 1, Yamcha viene presentato come “Il più forte artista marziale (autoproclamato)”. Yamcha che si definisce il più grande artista marziale della Terra è davvero ridicolo e imbarazzante ai massimi livelli.

Anche se Yamcha non ha neanche lontanamente i livelli di potenza che altri guerrieri come Goku, Vegeta e Gohan sono in grado di esercitare, ha certamente un certo livello di abilità.

Anche nell’arco di Moro, Yamcha afferma di essere uno dei terrestri più forti in circolazione. La sua affermazione di essere il più forte artista marziale della Terra nel Torneo Super Spazio-Tempo significherebbe che si considera al di sopra dei suddetti combattenti in termini di pura abilità, tuttavia.

Mentre Dragon Ball si è certamente allontanato dal tipo di arti marziali iniziali, più radicate, è davvero difficile dare a Yamcha qualsiasi tipo di margine di manovra in questo campo, vista la frequenza con cui fallisce nelle sue imprese.

La posizione di Yamcha come “barzelletta” dei combattenti Z è stata cementata per diversi decenni della storia di Dragon Ball, con grande disappunto dei suoi fan.

Alcuni critici dell’abbandono di Yamcha sostengono che la sua caduta in disgrazia fa parte di un lungo processo di assassinio del personaggio dovuto al fatto che Akira Toriyama non sapeva più cosa fare con lui.

Anche se sembra fuori dal personaggio, il suo attuale atteggiamento auto-illuso è pronto ad essere solo un altro momento imbarazzante nella lunga lista di errori di Yamcha nel franchise di Dragon Ball.