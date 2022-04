Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – nuovo sguardo a Captain Carter, una variante di Captain Marvel e Xavier nel nuovo Spot TV!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

Dopo essere stati confermati per apparire nel Film dai vari Trailer e Poster, i fan possono dare il primo sguardo a Captain Carter interpretata da Hayley Atwell in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ma non solo possiamo vedere anche una variante di Captain Marvel e un nuovo frame del Professor X nel nuovo Spot TV!

Ecco lo Spot TV! Buona Visione:

Ecco Captain Carter in azione contro Wanda (che a quanto pare come rumoreggiato da tempo sarà la Villain del Film):

Nello spot, infatti vediamo anche quella che dovrebbe essere una Variante di Captain Marvel (Maria Rambeau) interpretata da Lashana Lynch:

Per ultimo ma non meno importante possiamo vedere un frame con un primo sguardo all’iconica sedia di Charles Xavier, che sarà interpretato nuovamente da Patrick Stewart. Si nota subito che la sedia è di colore giallo, mentre Charles indossa un abito di colore verde scuro, con una camicia bianca ed una cravatta, lo stesso, identico look del Professor X della storica serie animata sugli X-Men, che tornerà il prossimo anno con un revival prodotto dagli stessi Marvel Studios!

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

Recupera Doctor Strange in Blu-Ray.