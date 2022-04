The Guardians Of The Galaxy: Holiday Special – rivelato il nuovo look di Groot per lo Speciale! Tornerà anche il cane Cosmo!

Cosmo il cane spaziale tornerà in Guardiani della Galassia: Lo speciale di Natale, dove debutterà un nuovo look per Groot.

A Natale 2022 arriverà su Disney+ The Guardians Of The Galaxy: Holiday Special, uno speciale natalizio scritto e diretto da James Gunn ed ispirato allo storico Star Wars: The Holiday Special, in cui i Guardiani torneranno sulla Terra e scopriranno le usanze del natale terrestre.Questo speciale dovrebbe essere ambientato tra Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il regista James Gunn ha mostrato su Twitter le foto del regalo ricevuto dai Marvel Studios per celebrare la fine delle riprese dello Speciale. Insieme ai Guardiani principali, è possibile vedere anche Cosmo il cane spaziale, brevemente apparso nel primo Guardiani della Galassia e in What If…?, con indosso delle corna da renna.

Ecco il Tweet di James Gunn:

Come possiamo vedere in queste foto, possiamo dare un primo sguardo alla versione “evoluta” di Groot, che sembra decisamente più vicino alla versione vista nel primo Guardiani della Galassia rispetto che al trailer di Thor: Love and Thunder, dove è ancora adolescente.

The Guardians Of The Galaxy: Holiday Special – I

Dettagli

Lo speciale, in arrivo su Disney+ a Natale, sarà ispirato al classico speciale natalizio di Star Wars, un Film TV del 1978 facente parte dell’Universo di Guerre Stellari e trasmesso per la prima e unica volta il 17 Novembre. La Disney ha adottato una strategia simile con High School Musical: The Musical – La seriee con LEGO Star Wars – The Holiday Special, entrambi arrivati sulla piattaforma lo scorso Natale.

