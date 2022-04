Doctor Strange in the Multiverse of Madness: tre nuove episodi di Marvel Legends su Disney+

In preparazione all’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nelle sale dal prossimo 4 maggio, venerdì 29 aprile verranno rilasciati tre nuovi episodi di Marvel Studios: Legends su Disney+.

I tre nuovi episodi della serie che ripercorre i momenti più importanti del Marvel Cinematic Universe saranno dedicati a tre protagonisti della pellicola in uscita: Doctor Strange, Wong e Scarlet Witch.

Marvel Studios: Legends – Doctor Strange riassumerà la storia di Stephen Strange come l’abbiamo vista nel primo film e probabilmente citando anche le sue apparizioni in Thor: Ragnarok (dove rese noto di avere il compito di monitorare le minacce alla realtà), Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Probabilmente saranno citate anche le vicissitudini della sua variante vista nel quarto episodio di What If…?, mentre non si sa se gli accordi tra Sony e Marvel Studios permetteranno l’utilizzo delle sequenze di Spider-Man: No Way Home.

Questo è un tema che tocca da vicino anche Marvel Studios: Legends – Wong, dato che è stato proprio nel film dedicato a Spider-Man che abbiamo saputo che l’ex bibliotecario di Kamar Taj ha assunto il ruolo di Stregone Supremo dopo che Strange era rimasto vittima dello Snap di Thanos. Verrà anche citato il nuovo ruolo di Wong con gli Avengers, visto in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Per quanto riguarda Scarlet Witch, abbiamo già avuto un episodio di Marvel Studios: Legends dedicato a Wanda Maximoff (il primo della serie), ma in previsione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness avremo probabilmente un riassunto degli eventi di WandaVision che hanno visto Wanda scoprire e accettare il proprio retaggio come Scarlet Witch. L’unico altro evento che ha coinvolto Wanda dopo la conclusione della serie, in un certo senso, è stato il quinto episodio di What If…? in cui abbiamo visto una versione zombie di Wanda, apparsa brevemente anche nell’ultimo episodio.