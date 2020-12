Marvel ha svelato la sua nuova serie in aggiunta al catalogo Disney+ il prossimo 8 gennaio, Marvel Studios: Legends.

Marvel Studios: Legends, la nuova serie

Tramite un comunicato stampa ufficiale diffuso sul sito ufficiale di Marvel, la sussidiaria ha svelato la nuova serie in aggiunta al catalogo Disney+ il prossimo 8 gennaio, introducendoci alla quarta fase del Marvel Cinematic Universe.

Marvel Studios: Legends approfondirà alcuni personaggi della scorsa saga, conclusasi con la sconfitta di Thanos e la vittoria degli Avengers, che alla fine del film sono riusciti a dar spazio anche ad altri supereroi del brand Marvel.

Wanda Maximoff e Visione

I primi due episodi saranno incentrati sui personaggi di Wanda Maximoff e Visione, entrambi protagonisti della serie in concomitanza WandaVision.

Mentre il Marvel Cinematic Universe continua ad espandersi, Marvel Studios: Legends celebra e analizza ciò che è accaduto prima. Rivivi gli eroi epici, i cattivi e i momenti di tutto il MCU in preparazione delle storie tanto attese che devono ancora venire. Ogni segmento dinamico alimenta direttamente la prossima serie in anteprima su Disney +, preparando il terreno per eventi futuri. Marvel Studios: Legends intreccia i tanti fili che costituiscono l’ineguagliabile Marvel Cinematic Universe.

Poi, Rachel Paige per Marvel aggiunge alcuni dettagli sui personaggi, a cominciare da Scarlet:

Wanda Maximoff ha fatto il suo debutto in Avengers: Age of Ultron come potente avversario degli Avengers, solo per diventare successivamente un alleato ancora più potente. Wanda ha trovato forza in se stessa e nella sua straordinaria relazione con un individuo assolutamente unico, Visione. Marvel Studios: Legends esplora la storia di Wanda mentre affronta crudeli difficoltà e perdite, un potere caotico che si sforza di controllare e spostando la lealtà da coloro di cui si fida di più.

Per poi concludere con Visione:

Nato dalla mente visionaria di Tony Stark in Avengers: Age of Ultron, Visione sceglie di combattere dalla parte dell’umanità, sebbene lui stesso sia una forma di vita artificiale. Marvel Studios: Legends segue Visione nella sua ricerca per comprendere gli umani in modo più completo, evolvendosi per essere più simile a loro, mentre esplora una relazione romantica con Wanda Maximoff in Captain America: Civil War. Tutto ciò porta ai suoi momenti finali, mentre compie l’ultimo sacrificio per l’umanità, lasciando coloro che amava a un futuro incerto.

