Riminicomix 2022: date e poster ufficiale della manifestazione

Riminicomix 2022 ha diffuso il manifesto ufficiale e le date della manifestazione estiva.

Il manifesto dell’edizione 2022 è dedicato a Diabolik ed Eva Kant!

Il manifesto è stato realizzato dalle Diabolike Giulia Massaglia e Stefania Caretta, a loro, uniche disegnatrici ad aver lavorato sulla serie dal 1963 a oggi e autrici dello speciale Grande Diabolik di aprile 2022, e all’importanza delle figure femminili per il successo di Diabolik, sarà dedicata durante Cartoon Club una mostra al Museo della Città “Luigi Tonini”, realizzata in collaborazione con la casa editrice Astorina.

A Diabolik saranno dedicati degli incontri con gli autori e un inedito “concerto disegnato” nella Corte degli Agostiniani, in cui un’orchestra suonerà dal vivo musiche dalle colonne sonore di Ennio Morricone e di Pivio & Aldo De Scalzi, oltre ad altri brani legati al Re del Terrore, mentre i disegnatori ospiti del festival disegneranno dal vivo su un maxischermo scenografico.

La fiera si terrà dal 14 al 17 luglio, manifestazione che come di consueto si svolgerà nella più ampia rassegna Cartoon Club (11-17 luglio), festival internazionale del cinema di animazione, fumetto e games.

Durante il Napoli Comicon 2022, verso la fine della manifestazione è stato annunciato che nel 2023, oltre alla classica edizione napoletana, se ne terrà anche una successiva a Bergamo, che insieme a Brescia sarà capitale italiana della cultura.

L’evento si terrà dal 23 al 25 giugno e sarà ospitato dalla fiera di Bergamo e da altri luoghi diffusi su tutto il territorio, grazie anche alla partnership con Fiera di Bergamo-Promoberg.

Le parole di Claudio Curcio, Direttore di COMICON, a tal proposito:

Abbiamo atteso per due anni la XXII edizione di COMICON, a causa del Covid. Siamo felici di aver potuto ritrovare il nostro pubblico e i nostri espositori, tutti straordinariamente soddisfatti dell’esito del festival.

Non dimenticheremo l’emozione provata alla riapertura. Desidero ringraziare la Regione Campania per il sostegno e la collaborazione degli ultimi tre anni, gli sponsor, i partner, gli ospiti, lo staff e tutti coloro che hanno reso grande COMICON.

E non ci fermiamo qui, continuiamo nel nostro percorso strategico come festival internazionale di cultura pop, che opera sull’intero territorio nazionale con mostre ed eventi: nel 2023 saremo a Napoli dal 28 aprile all’1 maggio e dal 23 al 25 giugno arriveremo a Bergamo. È una grande sfida che non vediamo l’ora di affrontare.