Bone: la risposta dell’autore in merito alla cancellazione della serie Netflix

Jeff Smith, autore di Bone, ha commentato la cancellazione della serie tratta dal suo fumetto prodotta da Netflix, condividendo su Twitter una vignetta singolare in cui esprime la sua frustrazione per il mancato adattamento.

L’autore cita un’iconica scena ricorrente nelle avventure dei Peanuts in cui Lucy toglie il pallone da football a Charlie Brown mentre quest’ultimo sta per calciarlo. Jeff Smith la adatta ai suoi fallimenti dovuti alle varie promesse di produrre una trasposizione animata delle sue storie.

La prima proposta risale negli anni novanta quando Nickelodeon Movies si assicurò i diritti per il film. L’autore racconta di come il tutto andò a monte quanto gli chiesero di inserire all’interno del film una canzone di Britney Spears.

Mi stavo divertendo con questo gruppo, ma il tutto si fermò quando mi dissero che il film poteva raggiungere 12 milioni di dollari di budget se all’interno ci fosse stata una canzone pop: Britney Spears o NSYNC?

La seconda proposta arrivò nel 2008 quando Warner Bros. acquistò i diritti della serie per produrre più film. Il progetto attraversò molte fasi e raggiunse innumerevoli gruppi di lavoro, per arrivare infine nelle mani del team di Mark Osborne (Kung Fu Panda).

Dal 2016 fino al 2018 la produzione non partì mai e i diritti tornarono nuovamente a Jeff Smith: «un’esperienza davvero terribile. Ripetevano di non impicciarmi perché avevano comprato i diritti e potevano farci quello che volevano, e come se non bastasse le sceneggiature erano orrende».

Poi nel 2019 arrivò Netflix e sembrava la volta buona.

Ma successivamente al licenziamento di Phil Rynda, il responsabile dello sviluppo di prodotti animati originali di Netflix e di molti membri facenti parte del suo stesso staff, la produzione animata di Netflix ha subito diversi stop, e pare che molte serie saranno cancellate e molti prodotti nuovi soppressi, tra cui anche Bone.