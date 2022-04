Warner Bros: le novità DC e non solo dalla CinemaCon

La “neonata” Warner Bros Discovery ha tenuto un corposo panel di due ore alla CinemaCon di Las Vegas, fornendo varie anticipazioni sui suoi progetti DC e non solo. Sono stati proiettati vari filmati di anteprima, ma sono generalmente un’esclusiva per la convention e non verranno diffusi online.

Prima delle novità DC, è stata diffusa la prima immagine ufficiale di Margot Robbie nei panni di Barbie.

Il progetto diretto da Greta Gerwig si sta girando in questi giorni e ha un cast stellare che include Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu, Emma Mackey, Alexandra Shipp, America Ferrera e Kate McKinnon. Ora sappiamo anche che il film uscirà nelle sale il 21 luglio 2023.

La prima notizia DC diffusa da Warner Bros alla CinemaCon è stata l’ufficializzazione di The Batman 2, notizia che era già nell’aria prima ancora dell’uscita del primo capitolo nelle sale e che dopo il grande successo al botteghino è diventata una semplice formalità.

Ci sarà ancora Matt Reeves alla regia e Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, ma sono le uniche certezze che si hanno al momento sulla pellicola. Possibile che si veda il Joker di Barry Keoghan, protagonista della celeberrima scena tagliata diffusa online.

È stato poi proiettato un primo filmato di The Flash, che ha proposto diverse immagini di Michael Keaton nel ruolo di Batman (e della sua Batmobile), oltre che al sorprendente ritorno di Michael Shannon nei panni di Zod, il nemico di Superman che veniva ucciso nel finale di Man of Steel.

“You wanna get nuts? Let’s get nuts!” We just saw a new trailer for #TheFlash that ends with Michael Keaton’s Batman delivering that classic Batman line. Bunch of new footage, including several Batman suits, Batmobile shots & a quick look at Michael Shannon’s Zod, too! #CinemaCon pic.twitter.com/OXH2puFOgu — Erik Davis (@ErikDavis) April 27, 2022

Novità anche per Shazam: Fury of The Gods, con la proiezione di una piccola anteprima che vede il protagonista lottare contro le figlie di Atlas e in particolare contro il personaggio interpretato da Helen Mirren, oltre ad una sequenza “onirica” in cui Shazam è a cena con Wonder Woman (ma non è chiaro se sia interpretata o meno da Gal Gadot).

Shazam: Fury of the Gods clip just played too. Billy has a dream that Wonder Woman wants to date him. Later he tells Helen Mirren’s character he’s seen the Fast and Furious movies, so saving the world is about FAMILY. Then his whole family shows up. Funny and sweet. #CinemaCon — Germain Lussier (@GermainLussier) April 27, 2022

Proiettato anche un filmato riguardante Aquaman and the Lost Kingdom, in cui Arthur Curry (Jason Momoa) dovrà allearsi con il fratellastro Orm (Patrick Wilson) per fronteggiare Black Mamba (Yahya Abdul-Mateen II), in una dinamica che viene descritta come simile a quella tra Thor e Loki nei film Marvel.

Aquaman and the Lost Kingdom footage showed Black Manta leading what looks like an army. He’s at the helm of some big ship and Arthur needs Orm to help him defeat him. So their relationship is key. Also, lots of new ships and robots and stuff. James Wan is having fun. #CinemaCon — Germain Lussier (@GermainLussier) April 27, 2022

Infine, è stato proiettato il trailer ufficiale di Black Adam, film che doveva essere in dirittura d’arrivo se non fosse stato per l’ultimo slittamento di date in casa Warner. Da quanto si è detto, nel trailer (che probabilmente verrà rilasciato nelle prossime settimane) Black Adam (Dwayne “The Rock” Johnson) viene mostrato come uno schiavo mentre una voce fuori campo dice “Ero uno schiavo fino alla morte. Poi sono rinato come un dio. Non mi inginocchio davanti a nessuno“.

Si vedono immagini di Black Adam in azione, che abbatte un elicottero, afferra razzi e spara fulmini.

Gli viene detto che “può essere il distruttore di questo mondo, o il suo salvatore” e che “Ci sono gli eroi e ci sono i cattivi, e gli eroi non uccidono le persone“. La sua filosofia è più che chiara quando risponde con: “Beh, io lo faccio.“

Il tono del trailer è stato descritto come oscuro e potente con somiglianze con Black Panther della Marvel in termini di aspetto e velocità; e solo per portare a casa l’intensità, si conclude con Black Adam che cattura un razzo a mani nude, seguito da un’esplosione.

Per quanto riguarda gli altri titoli, è stato ampiamente presentato Elvis di Baz Luhrman, una pellicola che racconta tre decenni di storia americana utilizzando come filo conduttore il Re del Rock.

Anche Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, con Harry Styles e Florence Pugh che interpretano marito e moglie che vivono in un’idilliaca comunità sperimentale nel deserto della California, è stato presentato con tanto di filmato in anteprima.